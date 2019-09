Lorena Meritano: "Verónica Castro y Yolanda estuvieron muy enamoradas"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Horas después de que Verónica Castro anunciara su retiro del mundo artístico, una nueva famosa se suma a la polémica originada en torno a la presunta boda entre la mamá de Cristian Castro y Yolanda Andrade.

Lorena Meritano, exnovia de Yolanda Andrade, dialogó con el programa argentino "Todas las tardes" y ahí confirmó que sí existió una relación entre las famosas.

"Lo que diga Yolanda está bien. No es una mujer de inventar, de mentir. Yo sí sé que ella tuvo una relación larga con Verónica Castro y estuvieron muy enamoradas. Yo no compartí momentos con ellas porque yo no vivía en México", reveló la actriz.

Meritano también habló de la relación que tuvo con Yolanda Andrade.

"Yolanda Andrade es una mujer que adoro, que quiero con toda mi alma. Ella hizo algún tipo de alusión a eso en el programa, lo cual a mí me sorprende muchísimo. Ni te lo afirmo ni te lo desmiento. Jamás hablé de mi cama. Mi intimidad es mía", confesó.

Polémica

El tema de la boda ya tiene más de una semana y cada vez se suman más famosos a la polémica.

La última en reaccionar fue Montserrat Oliver, quien dijo al programa "Ventaneando" que no fue ella quien difundió la noticia sobre la supuesta boda de Yolanda Andrade y Verónica Castro.

"No revelé nada. Yo estaba haciendo una entrevista de YouTube, como las que hago en Montse y Joe, programa de televisión del que es titular en camerinos y ella fue la que se le ocurrió que eso 'nunca había hecho', luego dijo que sí. Yo me quedé '¿pero con quién?'", aclaró.

