Miss Universo 2018: Ángela Ponce ovacionada en la gala preliminar; criticada en redes sociales

BANGKOK, TAILANDIA.- Ángela Ponce, la mujer transgénero que representa a España y compite en el Miss Universo 2018, fue ovacionada al desfilar con un traje de baño color fucsia durante la gala preliminar del concurso.



La modelo, de 26 años, superó a otras 20 aspirantes y ahora es una de las favoritas para convertirse en finalista.



La joven se lució en el escenario y no dejó de sonreír mientras todo el público asistente aplaudía.



En redes sociales la situación fue completamente diferente: hubo avalancha de críticas. "Se ve masculina", "no me gustan sus rasgos faciales", "no tiene caderas, espalda ancha y piernas flacas", dicen algunos comentarios de los cibernautas.



La participación de Ponce en Miss Universo 2018 pasará a la historia por abrir el camino para que otras integrantes de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gais,​ Bisexuales y Transexuales​​​) también lo hagan.

Perfil

Ángela Ponce nació en Pilas, Sevilla, España, el 18 de enero de 1991. Fue elegida Miss Cádiz y participó en Miss Mundo España, pero no ganó ya que el certamen no admite a personas transgénero.



Su nombre de nacimiento es Ángel Mario Ponce. A los 16 años comenzó su tratamiento hormonal y a los 24 se sometió a una vaginoplastia.



Es muy famosa por ser la primera mujer transgénero en convertirse en Miss Universo España y por llegar a ser parte del certamen Miss Universo 2018.

