Hijo de Will Smith revela que es novio del rapero Tyler, The Creator

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El cantante Jaden Smith, hijo del actor Will Smith, sorprendió a sus fan al revelar durante uno de sus conciertos que es novio del rapero Tyler, The Creator.



Durante su show, el joven de 20 años de edad, expresó que el amor que sentía hacia el rapero y aseguró que son novios: "Solo quiero decir que Tyler, The Creator, es el mejor amigo y lo quiero demasiado"



"Y quiero decirles algo. Tyler no quiere decir nada, pero es mi novio. Y ha sido mi novio durante jodida vida", expresó el hijo del conocido actor estadounidense.



Y para que no quedara duda sobre sus palabras, el cantante utilizó sus redes sociales para confirmarlo, sin embargo, hay quienes aún dudan sobre el supuesto romance y creen que se trata de alguna broma entre los dos amigos.



"Sí, Tyler, The Creator, se lo he dicho a todo el mundo y ya no lo puedes negar", escribía Smith. No obstante, The Creator no quiso quedarse callado y respondió una horas después al comentario: "Jajajaj, tú estas loco...".

