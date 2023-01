Narcotráfico, terror y violencia predomina en municipios de Olancho

“Desde esa masacre (octubre de 2022) no se ha vuelto a dar un hecho tan violento, porque aquí las muertes son por droga, es una zona controlada por el narcotráfico ”, aseguró un comerciante en voz baja, para no ser identificado.

Una canción ranchera sonaba desde una mototaxi: “Mejor tú sigue sin mí, y a mí, que me lleve el diablo”, cantaba el joven Jairo, mientras esperaba pasajeros.

Luego de bajarle el volumen a la música, aseguró que en ese pueblo no hay extorsión, el problema son los asaltos en el camino hacia las comunidades debido a la falta de seguridad policial.

“Hace como un mes, cuando iba para Agua Caliente, en una carrera me salieron unos hombres con pistola, me detuvieron y me quitaron todo el dinero que andaba, gracias a Dios no me mataron”, recordó.