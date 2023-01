Molesto sacerdote de Macuelizo por engaños en la entrega de casas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-“Estoy muy molesto porque nos han engañado con los atrasos, primero nos prometieron que en un año, después en un año y medio y ya llevamos dos años”, condenó el padre Leopoldo Serrano López, coordinador de los proyecto sociales de Macuelizo, Santa Bárbara.

La indignación del religioso, que se ha convertido en el ángel de la guarda para las 300 familias que perdieron todo en la aldea La Reina, Protección, Santa Bárbara -luego de un deslave provocado por las tormentas Eta y Iota-, es por el incumplimiento.

“Los ministros, los diputado y los de la UCP están bien en sus casas, recibiendo su salario, pero esta gente necesitada no tiene dinero, no tiene de qué vivir, no tiene casa y el pueblo sigue en la calle, estoy molesto, te lo digo”, insistió.

El proyecto comunidad San Francisco de Asís se construye en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara, y consiste en 290 viviendas y una iglesia, el cual hasta la fecha avanza en un 60% aproximadamente.La inversión que se está haciendo es de 130.6 millones de lempiras y hasta la fecha se han pagado 80.6 millones, informó la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP).