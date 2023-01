Sin energía entregaron 108 apartamentos en Cortés

La joven progenitora confesó que les informaron a finales del año anterior que ya podían habitar las viviendas, solo que no había energía eléctrica.

Cuando la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llegó al proyecto, Kelyn barría la parte de abajo del apartamento y vigilaba a sus pequeños de siete y un año.

“Desde que Eta y Iota nos llevó todo anduvimos alquilando con mi esposo y mis hijos, pagábamos 1,500 lempiras por un cuarto, aparte la luz y el agua, ya no soportábamos”, confesó la señora.

En la visita se observó que en cada uno de los apartamientos hay una placa que describe el proyecto con la insignia “Iris Xiomara Castro Sarmiento, presidenta de la República de Honduras”.

“Yo estoy feliz de estar en mi casita, de no andar alquilando de un lado para otro con mis hijos”, expresó Kelyn antes de subir al segundo nivel, donde habita. Además de no tener energía eléctrica, la señora indicó que también tiene problemas con fugas de agua, ya que el encielado del baño gotea, pese que arriba hay un tercer nivel y el apartamento aún no está habitado.

También tiene una fuga en el lavamanos del baño, por lo que coloca recipientes para evitar que se moje todo el lugar que comprende dos habitaciones, un baño, la sala, la cocina y el comedor en un reducido espacio.

De las más de 2,220 casas que se construyen en todo el país, este es el único proyecto donde se han habitado 108 soluciones habitacionales, constató la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

El ingeniero Abnner Dubón, encargado de la supervisión del proyecto, explicó que las fugas de agua son problemas normales, pero que tienen solución, ya que cada unidad tiene un año de garantía, por lo tanto, la empresa constructora está en la responsabilidad de reparar cualquier falla.

Mientras que la falta de energía se debe a que todavía el Instituto de la Propiedad (IP) no les ha dado el documento que acredita como dueño a cada beneficiario. Una vez les entreguen los documentos, cada persona podrá asistir a la Empresa Energía Honduras (EEH) para que les hagan la instalación.