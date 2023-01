En una floristería se pagan licencias de conducir ilegales: “Usted nunca se aplaza”

PT: Mire, yo hay veces que le pongo llena la hoja o si no usted solo pone el nombre y, si no se lo doy lleno, ahí pone usted lo que se imagine en su mente y yo lo cambio... usted nunca se aplaza, pues.

Ambos resultaron fáciles de conseguir. En el caso de las evaluaciones médicas, el uniformado hizo sus recomendaciones: “Ahí en Miraflores se encuentran a discreción, no hay necesidad (que esté bien de la vista), si usted anda que no mira, ahí le llenan el examen”.Y también advirtió que “ahora, si va a la Cruz Roja y sale con problemas en la vista lo van a mandar al San Felipe y va a tener que ir con una referencia”.

Se hizo lo solicitado, esa anotación era para realizar el examen práctico que lógicamente la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus no hizo. Es más, ya se le había dicho al vendedor de licencias que no se iba a llevar carro.

Sumamente molesto reaccionó Roger Alberto Maradiaga, titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), ante la denuncia presentada por EL HERALDO Plus sobre el tráfico de licencias en la institución.

Maradiaga, quien asumió el cargo en febrero del año pasado, prometió transparencia en el inicio de su gestión. Aunque según lo evidenciado con la venta ilícita de permisos de conducir, está perdiendo la batalla.

“Nosotros claro que ya comenzamos una investigación, no queremos dejar así como en la nebulosa, queremos que esa gente vaya presa y los funcionarios metidos en eso, pues, bueno, estamos buscando responsables con nombre y apellido, eso sí, se está investigando”, explicó.

Durante la entrevista, el director de la DNVT solicitó que se dejara bien claro que van a aplicar el peso de la ley a los policías corruptos.

+Policía Municipal de Tránsito aplicará multas a conductores

“Nosotros estamos procesando toda la información para dar con la verdad y luego de eso si hay algún funcionario que esté metido en eso se va a proceder”, argumentó.

Con bastante molestia, Maradiaga aseguró que “yo desde la cabeza, aquí, detesto, aborrezco la corrupción con todo mi corazón, para mí es detestable, vergonzoso, hacer un acto de corrupción y nadie puede decirle que me han dado un peso, yo no recibo dádivas de nadie, por eso tenemos que hacer una investigación transparente, verdad, para detectar cuál es la verdad porque la verdad es con nombres y apellidos”.

El funcionario cuestionó por qué no salían los nombres de los corruptos en la publicación: “¡Qué lindo hubiera sido que ustedes hubieran puesto los nombres, la policía fulana o tal y tal, zutana, y ella es así y ahí están las fotos, ustedes hablan y a la vez ocultan, llegó un hombre tipo mexicano, piel trigueña, o sea, no se da algo concreto”.

Aseguró que el tema de venta de licencias ya estaba en proceso de investigación desde antes, “todo está en proceso de investigación, ya desde antes había una investigación y esperamos que la verdad salga a reducir, eso ha estado y no solo ahí, sino a nivel nacional y cuando salga esto a reducir la verdad, y no me importa el funcionario que esté metido en esto, pero que le va caer el peso de la ley, le va a caer, porque nosotros no es nuestra misión, el policía corrupto para nosotros no tiene cabida en la institución y si descubrimos la verdad lo que resta es ponerlo a la orden de los tribunales”.

“Esa información que ustedes nos dan ahí es de una manera algo rescatable, es el cabalgar de algo, entonces sí estamos afirmando que se va a hacer una investigación, con entrevistas, documentos y todo eso que es lo que han hecho, sacando conclusiones y todo lleva un poco de tiempo, no somos corruptos y la detestamos, el soborno es nuestro enemigo, el emitir licencias falsas es enemigo y yo me siento molesto por esta situación con los subalternos con solo lo que ustedes escribieron ahí y yo lo que quiero es detectar la verdad”, cerró.

+Unos L 518 millones se han invertido en proyectos de Residencial Morazán