Tegucigalpa cumple un aniversario bajo el azote criminal: “Tienen 24 horas para salir o si no los topamos a tiros”

Lo que vivió Miguel tiene nombre técnico —desplazamiento forzado interno— y tiene, detrás, una lógica que Elsy Reyes, jefa de Movilidad Humana del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/honduras-registra-mas-de-3700-muertes-violentas-mujeres-una-decada-segun-ov-unah-MI32182943" target="_blank">Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh)</a>, conoce de memoria. Pandilleros y narcotraficantes obligan a familias a irse de sus casas para convertirlas en puntos de vigilancia, en bodegas para vender droga al menudeo o en las llamadas "casas locas", donde cometen sus crímenes lejos de testigos conocidos. "Les dan incluso términos de 24 horas", explica Reyes.