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Cae “El Moisa”, señalado de amenazar a familias para que dejaran sus casas en Villa Nueva

“El Moisa”, señalado como presunto “homie” de la Pandilla 18, fue capturado durante un operativo ejecutado por las fuerzas de seguridad en colonia Villa Nueva

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 14:18
Cae “El Moisa”, señalado de amenazar a familias para que dejaran sus casas en Villa Nueva

Tras ser detenido, fue puesto bajo custodia mientras se completaba la documentación correspondiente para su posterior traslado ante los órganos jurisdiccionales

 Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Un operativo de seguridad realizado este miércoles 23 de septiembre en el sector 8 de la colonia Villa Nueva, en la capital, dejó como resultado la captura de un hombre presuntamente vinculado con las amenazas que obligaron a varias familias a abandonar sus viviendas a inicios de septiembre.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Militar del Orden Público (PMOP), el detenido es conocido con el alias de “El Moisa” y tendría el rango de “homie” dentro de la estructura criminal, preliminarmente, integrante de la Pandilla 18.

"El Moisa" estaría relacionado con los hechos de desplazamiento forzado registrados recientemente en la zona, aunque será el proceso judicial el que determine su responsabilidad en estos hechos.

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De acuerdo con las autoridades militares, estas acciones tendrían como objetivo ejercer control territorial, facilitar actividades ilícitas y eventualmente apoderarse de los inmuebles que quedaron desocupados.

¿Cómo lo detuvieron?

Según el reporte preliminar, el hombre habría intentado escapar al percatarse de la presencia de los cuerpos de seguridad, lo que originó una persecución que terminó en las cercanías de una quebrada del sector.

Tras ser detenido, fue puesto bajo custodia mientras se completaba la documentación correspondiente para su posterior traslado ante los órganos jurisdiccionales.

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El operativo fue encabezado por el Cuarto Batallón de la Policía Militar del Orden Público, con apoyo del primero, quinto y séptimo batallón, además del Batallón Canino y equipos de inteligencia.

El detenido será puesto a disposición de la justicia, que deberá determinar si existen elementos suficientes para vincularlo formalmente con los hechos investigados en Villa Nueva.

Villa Nueva permanece intervenida

La captura se suma a las operaciones desplegadas en Villa Nueva luego de los episodios de amenazas y desplazamiento que generaron preocupación entre los habitantes de distintos sectores de la colonia.

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Durante la jornada se mantuvo la presencia de unidades militares y policiales en diferentes puntos de la zona, mientras continúan las labores de inteligencia para identificar a otros posibles integrantes de estructuras criminales vinculados con estos hechos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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