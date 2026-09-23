Cae “El Moisa”, señalado de amenazar a familias para que dejaran sus casas en Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.- Un operativo de seguridad realizado este miércoles 23 de septiembre en el sector 8 de la colonia Villa Nueva, en la capital, dejó como resultado la captura de un hombre presuntamente vinculado con las amenazas que obligaron a varias familias a abandonar sus viviendas a inicios de septiembre.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Militar del Orden Público (PMOP), el detenido es conocido con el alias de “El Moisa” y tendría el rango de “homie” dentro de la estructura criminal, preliminarmente, integrante de la Pandilla 18.

"El Moisa" estaría relacionado con los hechos de desplazamiento forzado registrados recientemente en la zona, aunque será el proceso judicial el que determine su responsabilidad en estos hechos.