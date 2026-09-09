Dejan en libertad a menor acusado por desplazamiento forzado en Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.-Uno de los dos menores de edad acusados por el Ministerio Público por el supuesto delito de desplazamiento forzado en perjuicio de varias familias de la colonia Villa Nueva fue beneficiado con un sobreseimiento, según la resolución emitida por las autoridades judiciales. La acusación se originó por hechos registrados el pasado 6 de septiembre en el sector 8 de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, donde al menos cuatro familias fueron obligadas a dejar sus casas por parte de miembros de la Pandilla 18.

Con la resolución judicial, el menor beneficiado queda fuera del proceso penal relacionado con esta acusación, por lo que ya no continuará enfrentando el proceso bajo los términos planteados inicialmente por el Ministerio Público. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) presentó acciones penales contra los dos menores, a los cuales se les señala como autores directos de desplazar personas el pasado 6 de septiembre. Las investigaciones de la Fescco apuntan que en el sector 8 de la colonia capitalina, entre siete y ocho hombres se dirigieron a las viviendas de las víctimas, a las cuales "mediante amenazas de muerte, les exigieron abandonar sus hogares en un plazo de 24 horas, advirtiéndoles que atentarían contra sus vidas y las de sus familiares si no cumplían la orden".