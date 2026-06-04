Secretario de Finanzas no dijo que el Gobierno no tiene capacidad para aumentar salarios a maestros

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Emilio Hércules, secretario de Finanzas, una supuesta declaración en la que afirma que el Gobierno no tiene capacidad para seguir aumentando el salario de los maestros porque “son los mejor pagados de Honduras”. Sin embargo, la afirmación es falsa. No hay registros de esa presunta declaración en medios de comunicación, canales oficiales ni fuentes confiables que confirmen que Hércules haya emitido la frase viral. "No tenemos capacidad de seguir aumentando el salario a un gremio -los maestros- que ya son, de por sí, los mejores pagados del país, casi al nivel de los médicos, y realizando jornadas muy reducidas", dice literalmente el texto de una publicación de Facebook, compartida más de 55 veces desde el 4 de junio.

Desde el lunes 1 de junio, docentes del sistema público protagonizan movilizaciones y asambleas informativas en distintos puntos del país en el contexto del reajuste salarial aprobado por el Gobierno en el Presupuesto General de la República de 2026. La jornada de protestas ocurre después de que el 31 de mayo de 2026 el Gobierno y representantes del magisterio instalaran una mesa de diálogo para abordar temas relacionados con el reajuste salarial, pagos pendientes y condiciones laborales, con el objetivo de continuar las negociaciones entre ambas partes. El incremento salarial para los docentes fue establecido mediante disposiciones presupuestarias que contemplan ajustes al salario base y complementos de acuerdo con la categoría, el nivel académico y los años de servicio. Durante el 1 y 2 de junio, diversos sectores magisteriales realizaron asambleas informativas y movilizaciones en diferentes regiones del país, incluida Tegucigalpa, para exigir la aplicación del reajuste salarial en las planillas correspondientes y el cumplimiento de los acuerdos vinculados al incremento. Por su parte, autoridades gubernamentales han sostenido públicamente que los salarios de los docentes se encuentran al día y que el proceso de aplicación del reajuste continúa en ejecución. En medio de la situación, representantes del gremio docente acordaron sostener una reunión con el presidente Nasry Asfura este viernes 5 de junio, encuentro en el que esperan abordar las demandas relacionadas con el reajuste salarial y otros compromisos pendientes del sector educativo.

Cita falsa