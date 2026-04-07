Secretaria de Educación no dijo que docentes vayan a trabajar en burro por alza de combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Es falsa una publicación que circula en redes sociales y que atribuye a la secretaria de Educación, Arely Argueta, un supuesto mensaje en el que afirma que, debido al encarecimiento de los combustibles, los docentes deben ir “en burro” a dar clases.
Sin embargo, no hay pruebas que respalden que ese mensaje haya sido emitido por la secretaria de Educación.
Tras revisar medios de comunicación y la cuenta oficial de la Secretaría de Educación, no se encontró registro de ese supuesto pronunciamiento atribuido a la funcionaria. Tampoco se halló evidencia de que Argueta haya difundido ese mensaje en canales oficiales ni en declaraciones públicas.
"A mi no me importa si se van en burro, caminando , o corriendo antes ni había autos , no se porque ahora se quejan de los combustibles , eso no es escusa para no ir a trabajar mañana y el que no vaya sera sancionado y se le quitará el salario", se lee literalmente en la descripción de una publicación de Facebook, compartida más de 210 veces desde el 5 de abril.
Las alzas en los combustibles han afectado a distintos sectores del país, entre ellos el educativo. En ese contexto, el gobierno implementó medidas temporales de alivio para reducir el impacto económico en las familias y en los costos de transporte.
Entre esas acciones se contempló la suspensión temporal de clases presenciales y el retorno a la modalidad virtual.
No hay registro
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Secretaria de Educación + combustibles + gobierno comunista + salarios” no arrojó resultados en medios de comunicación ni en cuentas confiables que evidencien esa cita atribuida a la funcionaria.
EH Verifica también revisó la cuenta oficial de Facebook de la Secretaría de Educación, donde localizó el comunicado original sobrepuesto en el arte viral. En ese documento, fechado el 4 de abril, dirigido a la comunidad educativa, se anuncia el retorno obligatorio a clases presenciales a nivel nacional, a partir del 6 de abril.
Sin embargo, en ningún momento se menciona que la situación de los combustibles no sea excusa para no ir a trabajar ni que los docentes deben ir “en burro o caminando”.
En conclusión, es falsa la afirmación de que la secretaria de Educación, Arely Argueta, dijo que los docentes debían ir “en burro” a dar clases por el alza en los combustibles.