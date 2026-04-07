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Secretaria de Educación no dijo que docentes vayan a trabajar en burro por alza de combustibles

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

No hay pruebas de que Arely Argueta dijera que los docentes debían ir “en burro” a clases por el alza de combustibles

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 17:17
Secretaria de Educación no dijo que docentes vayan a trabajar en burro por alza de combustibles

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 7 de abril de 2026, adaptada a esta cartela.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Es falsa una publicación que circula en redes sociales y que atribuye a la secretaria de Educación, Arely Argueta, un supuesto mensaje en el que afirma que, debido al encarecimiento de los combustibles, los docentes deben ir “en burro” a dar clases.

Sin embargo, no hay pruebas que respalden que ese mensaje haya sido emitido por la secretaria de Educación.

Tras revisar medios de comunicación y la cuenta oficial de la Secretaría de Educación, no se encontró registro de ese supuesto pronunciamiento atribuido a la funcionaria. Tampoco se halló evidencia de que Argueta haya difundido ese mensaje en canales oficiales ni en declaraciones públicas.

"A mi no me importa si se van en burro, caminando , o corriendo antes ni había autos , no se porque ahora se quejan de los combustibles , eso no es escusa para no ir a trabajar mañana y el que no vaya sera sancionado y se le quitará el salario", se lee literalmente en la descripción de una publicación de Facebook, compartida más de 210 veces desde el 5 de abril.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 7 de abril de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 7 de abril de 2026.

 (Imagen: Facebook)

Las alzas en los combustibles han afectado a distintos sectores del país, entre ellos el educativo. En ese contexto, el gobierno implementó medidas temporales de alivio para reducir el impacto económico en las familias y en los costos de transporte.

Entre esas acciones se contempló la suspensión temporal de clases presenciales y el retorno a la modalidad virtual.

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Secretaria de Educación + combustibles + gobierno comunista + salarios” no arrojó resultados en medios de comunicación ni en cuentas confiables que evidencien esa cita atribuida a la funcionaria.

EH Verifica también revisó la cuenta oficial de Facebook de la Secretaría de Educación, donde localizó el comunicado original sobrepuesto en el arte viral. En ese documento, fechado el 4 de abril, dirigido a la comunidad educativa, se anuncia el retorno obligatorio a clases presenciales a nivel nacional, a partir del 6 de abril.

Sin embargo, en ningún momento se menciona que la situación de los combustibles no sea excusa para no ir a trabajar ni que los docentes deben ir “en burro o caminando”.

En conclusión, es falsa la afirmación de que la secretaria de Educación, Arely Argueta, dijo que los docentes debían ir “en burro” a dar clases por el alza en los combustibles.

  • Fuentes
  • Búsqueda con palabras clave en Google
    Cuenta Oficial de la Secretaría de Educación en Facebook
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FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

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