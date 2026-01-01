Rusia no rechazó el triunfo de Nasry Asfura ni amenazó con intervenir en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación con un arte que asegura que el presidente ruso, Vladímir Putin, y su gobierno rechazan el triunfo de Nasry Asfura como mandatario electo de Honduras y amenazan con intervenir en el país
Sin embargo, esto es falso. No hay registros ni comunicados oficiales que confirmen que Rusia rechaza el triunfo de Asfura y que plantee intervenir Honduras.
Además, el gobierno de Rusia, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoció oficialmente el triunfo de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras y expresó su respeto incondicional a la voluntad de los ciudadanos.
"Vladimir Putin presidente de la madre Rusia, portencia mundial ¡Desprecia! cateogóricamente el fraude de Tito Asfura, afirma que si EUA pueden intervenir en Honduras ellos también", el texto del arte en una publicación en Facebook compartida decena de veces desde el 30 de diciembre del 2025.
Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, fue declarado oficialmente presidente electo el 24 de diciembre de 2025 por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras superar a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, por una diferencia de 27,026 votos.
Con la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral el 30 de diciembre de 2025, se confirmó que Nasry Asfura asumirá la presidencia de Honduras para el período 2026-2030.
Además, oficializó que el Partido Nacional obtuvo 49 de los 128 escaños en el Congreso Nacional y se impuso en 151 de las 298 alcaldías del país.
Nada lo prueba
Una búsqueda en Google con las palabras clave "Rusia + Vladímir Putin + rechazo + triunfo + Nasry Asfura + intervenir + Honduras" no arrojó resultados en fuentes confiables que confirmen un supuesto rechazo del gobierno ruso al triunfo del candidato del Partido Nacional.
Además, se realizaron pesquisas en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar referencias adicionales fuera de la publicación viral. Esto indica que la afirmación no fue difundida por ninguna fuente verificada ni replicada por medios de comunicación confiables.
Lo que sí arrojó el rastreo fue una nota de EL HERALDO, en la que informa que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia espera tener relaciones constructivas con Honduras tras la victoria de Nasry Asfura.
"La parte rusa espera que las tradicionalmente amistosas relaciones entre Moscú y Tegucigalpa se mantengan y sigan desarrollándose de forma constructiva en beneficio de nuestros países y pueblos", señaló Exteriores en un comunicado, señala la pieza periodística.
Esto confirma que el gobierno ruso reconoció la victoria de Asfura y aseguraron "respeto incondicional a la voluntad de los ciudadanos de Honduras".
En todo caso, un miembro del equipo de Asfura confirmo a EH Verifica que se trata de información falsa.
En conclusión, es falso que el gobierno de Rusia haya rechazado el triunfo electoral de Nasry Asfura ni de que haya amenazado con intervenir en Honduras.
Por el contrario, los únicos pronunciamientos oficiales disponibles confirman el reconocimiento de la victoria del presidente electo y la disposición de Moscú a mantener relaciones diplomáticas constructivas con el país.
La publicación viral carece de sustento en fuentes verificadas y se basa en afirmaciones falsas, como constató EH Verifica.