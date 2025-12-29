Rusia espera tener relaciones constructivas con Honduras tras la victoria de Asfura

Asfura fue declarado presidente electo por el CNE tras los comicios del 30 de noviembre, cuyos resultados ya fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de la región

    El Ministerio de Exteriores ruso señaló su respeto a la voluntad popular, la soberanía y la independencia del país.

     Foto: EFE.
  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 15:16

Moscú, Rusia.- El Ministerio de Exteriores de Rusia confió este lunes en que las relaciones entre Moscú y Tegucigalpa continuarán su desarrollo constructivo tras la victoria en las elecciones en ese país centroamericano de Nasry 'Tito' Asfura.

"La parte rusa espera que las tradicionalmente amistosas relaciones entre Moscú y Tegucigalpa se mantengan y sigan desarrollándose de forma constructiva en beneficio de nuestros países y pueblos", señaló Exteriores en un comunicado.

La nota agrega que Moscú "parte del respeto incondicional a la voluntad de los ciudadanos de Honduras, la soberanía nacional y la independencia de esa república".

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras declaró el pasado miércoles a Asfura presidente electo, veinticuatro días después de las elecciones generales del 30 de noviembre, tras un lento recuento afectado por fallas técnicas.

El exalcalde de Tegucigalpa y candidato del Partido Nacional obtuvo el 40,26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, quien logró el 39,54 %, con el 99,93 % de las actas escrutadas.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y varios países latinoamericanos reconocieron rápidamente los resultados e instaron a una transición pacífica en Honduras, donde Asfura asumirá el cargo el próximo 27 de enero, en sustitución de la presidenta saliente, Xiomara Castro, del partido izquierdista Libre y aliada de Ortega y Murillo.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

