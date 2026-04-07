María Antonieta Mejía no dijo que no le preocupa alza de combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que afirma que la designada presidencial, María Antonieta Mejía, expresó que no le preocupa el aumento en los precios de los combustibles. Sin embargo, la afirmación es falsa. EH Verifica determinó que no existen registros oficiales ni publicaciones en medios de comunicación que respalden esa cita atribuida a la funcionaria. "A mí no me preocupa que suban los combustibles, para eso trabajo. Las cosas no pueden estar regalándose; de igual manera, el pueblo tiene que entenderlo", se lee literalmente en la imagen difundida en TikTok, visualizada más de 4,500 veces desde al menos el 6 de abril.

La supuesta frase circula en un contexto marcado por el encarecimiento de los carburantes, vinculado a tensiones internacionales, específicamente por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, que impactan a países importadores de combustible como Honduras. Como medida para mitigar el impacto en la economía local, el gobierno mantiene un subsidio del 50% en la gasolina regular y diésel. Según información oficial, se han destinado más de 536 millones de lempiras para este beneficio.

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave "María Antonieta Mejía + combustibles + preocupa + Honduras" no arrojó resultados en medios de comunicación ni registros oficiales que respalden la frase viral. EH Verifica también revisó las cuentas oficiales de Mejía en Instagram , Facebook y X , sin encontrar evidencia de que haya emitido esa afirmación. Por el contrario, el 4 de abril, la diputada se refirió al tema en su cuenta de X, donde compartió medidas adoptadas por el gobierno ante la crisis, sin expresar la postura que se le atribuye. La publicación señala: “Sabemos que el aumento en los combustibles está afectando el bolsillo de las familias hondureñas. No lo ignoramos. (...) No controlamos el precio internacional, pero sí protegemos a nuestra gente”.

Sobre la imagen

La publicación viral utiliza una fotografía de Mejía con texto sobrepuesto, sin fecha, contexto ni fuente verificable. EH Verifica realizó una búsqueda inversa en Google e identificó que la imagen circula en internet desde hace más de un año. La imagen fue encontrada en una publicación de Mejía en Facebook, divulgada el 9 de noviembre de 2024, en el contexto preelectoral durante la presentación de planillas del movimiento “Papi a la Orden” de Nasry Asfura, ante el Consejo Nacional Electoral.