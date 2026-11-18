Tegucigalpa, Honduras.- Circula un supuesto arte atribuido al diario LA PRENSA en el que se asegura que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que las 12 personas asesinadas en el departamento de Yoro no representan nada, al referirse a los hechos violentos registrados este miércoles 18 de noviembre de 2026.
Sin embargo, el contenido es falso. El arte fue manipulado para atribuir a Zambrano una declaración que no corresponde con sus pronunciamientos documentados sobre los asesinatos ocurridos en Yoro.
En el contenido original se informa que Zambrano ordenó la intervención del municipio de Yoro ante las múltiples muertes.
“Zambrano; 12 muertos de Yoro no son nada, nosotros seguiremos buscando la paz de Honduras”, dice el texto sobrepuesto en la imagen que circula en WhatsApp y utiliza el logotipo y los elementos gráficos del diario LA PRENSA.
La desinformación surge después de que el 18 de noviembre de 2026 se reportara el asesinato de 12 personas en varios hechos violentos registrados en el departamento de Yoro, específicamente en zonas del municipio de Yorito.
Según informó EL HERALDO, la Policía Nacional confirmó que las víctimas murieron en cuatro ataques armados registrados durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre.
Entre las víctimas se encontraba la regidora municipal Yolanda Olvera, quien fue asesinada junto con integrantes de su familia. Las autoridades policiales iniciaron investigaciones para establecer las circunstancias de los crímenes e identificar a los responsables.
Tras conocerse los hechos, Zambrano se pronunció públicamente sobre los asesinatos y solicitó a las autoridades de seguridad y justicia realizar una intervención en las zonas afectadas del departamento de Yoro.
Arte manipulado
La imagen difundida utiliza elementos gráficos de LA PRENSA, pero modifica el contenido para presentar una supuesta declaración de Zambrano sobre las 12 víctimas de los ataques armados.
EH Verifica identificó la publicación original de LA PRENSA en Facebook, utilizada como referencia para contrastar el contenido que circula con la identidad gráfica del medio.
El contenido original dice textualmente: “Tomás Zambrano ordena intervenir Yoro tras masacres”.
Al ingresar a la nota que incluye el arte, LA PRENSA informó el 18 de noviembre que Zambrano exigió a la Policía Nacional capturar a los responsables de las masacres y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.
En su pronunciamiento, el presidente del Congreso Nacional también aseguró que los crímenes no quedarían impunes e instó a las instituciones de seguridad a identificar a los responsables y someterlos a la justicia.
Asimismo, EL HERALDO publicó que Zambrano solicitó una intervención inmediata de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los operadores de justicia en los municipios de Yorito y Sulaco, tras los ataques que dejaron 12 personas muertas.
Estas declaraciones documentadas no contienen la frase que aparece en el arte manipulado, en el que se atribuye a Zambrano haber minimizado las muertes registradas en Yoro.
Por lo tanto, es falso el contenido del arte manipulado de LA PRENSA que atribuye a Tomás Zambrano una declaración en la que supuestamente afirmó que las 12 personas asesinadas en Yoro no representan nada.