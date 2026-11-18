Tegucigalpa, Honduras.- Circula un supuesto arte atribuido al diario LA PRENSA en el que se asegura que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que las 12 personas asesinadas en el departamento de Yoro no representan nada, al referirse a los hechos violentos registrados este miércoles 18 de noviembre de 2026. Sin embargo, el contenido es falso. El arte fue manipulado para atribuir a Zambrano una declaración que no corresponde con sus pronunciamientos documentados sobre los asesinatos ocurridos en Yoro. En el contenido original se informa que Zambrano ordenó la intervención del municipio de Yoro ante las múltiples muertes. “Zambrano; 12 muertos de Yoro no son nada, nosotros seguiremos buscando la paz de Honduras”, dice el texto sobrepuesto en la imagen que circula en WhatsApp y utiliza el logotipo y los elementos gráficos del diario LA PRENSA.

La desinformación surge después de que el 18 de noviembre de 2026 se reportara el asesinato de 12 personas en varios hechos violentos registrados en el departamento de Yoro, específicamente en zonas del municipio de Yorito. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según informó EL HERALDO , la Policía Nacional confirmó que las víctimas murieron en cuatro ataques armados registrados durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre. Entre las víctimas se encontraba la regidora municipal Yolanda Olvera, quien fue asesinada junto con integrantes de su familia. Las autoridades policiales iniciaron investigaciones para establecer las circunstancias de los crímenes e identificar a los responsables. Tras conocerse los hechos, Zambrano se pronunció públicamente sobre los asesinatos y solicitó a las autoridades de seguridad y justicia realizar una intervención en las zonas afectadas del departamento de Yoro.

Arte manipulado