Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que asegura que el diputado del Partido Nacional, Jack Uriarte, dijo que presentará un proyecto de ley para condecorar al expresidente (2014-2022) Juan Orlando Hernández con la Gran Cruz con Placa de Oro, supuestamente por su legado y amor al país. Sin embargo, la publicación es falsa. No existen registros en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales que confirmen la supuesta iniciativa. Además, Uriarte confirmó a EH Verifica que no realizó esa acción. “Voy a presentar un proyecto para condecorar al Presidente JOH con la Gran Cruz con Placa de Oro por legado y amor al país. Jack Uriarte, Diputado del Partido Nacional”, dice un arte publicado en Facebook, compartido decenas de veces desde el 16 de noviembre de 2026.

Uriarte es diputado suplente del Partido Nacional por el departamento de Francisco Morazán e integra la bancada nacionalista en el Congreso Nacional. Ha desarrollado su labor legislativa como representante de esta fuerza política durante el período 2022-2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Recientemente, el congresista responsabilizó al expresidente por el despido de las guías de familia y la falta de pago de sus prestaciones laborales. Señaló que durante su gobierno se reconocieron prestaciones a varios ministros, mientras que las trabajadoras del Programa Vida Mejor quedaron sin recibir el pago. Por otra parte, el galardón de la Gran Cruz con Placa de Oro es el máximo reconocimiento honorífico o condecoración oficial que otorga el Congreso Nacional de la República de Honduras. Se concede a personalidades nacionales o extranjeras, líderes, deportistas, artistas, empresarios, religiosos, instituciones o funcionarios públicos que han realizado servicios eminentes o aportes significativos al país, a la democracia, al fortalecimiento institucional o a la humanidad.

Falsa propuesta