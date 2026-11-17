Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que asegura que el diputado del Partido Nacional, Jack Uriarte, dijo que presentará un proyecto de ley para condecorar al expresidente (2014-2022) Juan Orlando Hernández con la Gran Cruz con Placa de Oro, supuestamente por su legado y amor al país.
Sin embargo, la publicación es falsa. No existen registros en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales que confirmen la supuesta iniciativa.
Además, Uriarte confirmó a EH Verifica que no realizó esa acción.
“Voy a presentar un proyecto para condecorar al Presidente JOH con la Gran Cruz con Placa de Oro por legado y amor al país. Jack Uriarte, Diputado del Partido Nacional”, dice un arte publicado en Facebook, compartido decenas de veces desde el 16 de noviembre de 2026.
Uriarte es diputado suplente del Partido Nacional por el departamento de Francisco Morazán e integra la bancada nacionalista en el Congreso Nacional. Ha desarrollado su labor legislativa como representante de esta fuerza política durante el período 2022-2026.
Recientemente, el congresista responsabilizó al expresidente por el despido de las guías de familia y la falta de pago de sus prestaciones laborales. Señaló que durante su gobierno se reconocieron prestaciones a varios ministros, mientras que las trabajadoras del Programa Vida Mejor quedaron sin recibir el pago.
Por otra parte, el galardón de la Gran Cruz con Placa de Oro es el máximo reconocimiento honorífico o condecoración oficial que otorga el Congreso Nacional de la República de Honduras.
Se concede a personalidades nacionales o extranjeras, líderes, deportistas, artistas, empresarios, religiosos, instituciones o funcionarios públicos que han realizado servicios eminentes o aportes significativos al país, a la democracia, al fortalecimiento institucional o a la humanidad.
Falsa propuesta
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Jack Uriarte + proyecto + galardón + Gran Cruz con Placa de Oro + Juan Orlando Hernández + Congreso” no localizó resultados en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen la supuesta iniciativa.
También se revisaron las cuentas oficiales (Facebook, Instagram, X) del congresista, donde no se encontraron publicaciones que respalden la supuesta propuesta de condecorar al exmandatario.
Además, en un rastreo en las cuentas oficiales del Congreso Nacional (Facebook, X) y en su sitio web, donde se publican las iniciativas de ley de los parlamentarios, no se encontró una propuesta de condecoración al expresidente.
Lo que se encontró fue una iniciativa legislativa presentada el 15 de junio de 2026 por Uriarte, que tenía como objetivo reconocer el legado de la generación de futbolistas que asistieron al Mundial de España 1982, otorgándoles la Gran Cruz Placa de Plata y Pergamino Especial.
“Proyecto decreto orientado a otorgar la condecoración honor del Congreso Nacional en el grado de Gran Cruz Placa de Plata y Pergamino Especial a los integrantes del plantel y cuerpo técnico de la Selección Nacional de Fútbol de Honduras que clasificó y representó por primera vez al país en una copa mundial de la FIFA en España 1982”, expresó Uriarte en ese momento.
En comunicación con EH Verifica, Uriarte desmintió haber propuesto la supuesta condecoración al exmandatario.
“No lo he propuesto”, aclaró el parlamentario.
Por lo tanto, es falso que el diputado Jack Uriarte presentó una moción para que el expresidente Juan Orlando Hernández fuese galardonado con la Gran Cruz con Placa de Oro.