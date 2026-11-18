Tegucigalpa, Honduras.- Leda Pagán, secretaria de Derechos Humanos, afirmó que las muertes violentas en Honduras disminuyeron un 17% durante octubre y un 30% en lo transcurrido de noviembre de 2026, en comparación con los registros del año anterior.

“En el mes de octubre hubo una reducción del 17% y en lo que va hasta el día de ayer del mes de noviembre una reducción del 30% en cuanto a las muertes violentas en todo el territorio”, expresó Pagán (a partir del minuto 1:23:11).

Sin embargo, la afirmación es inexacta. Un análisis de EH Verifica de las Estadísticas Diarias de Homicidios del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) muestra que las reducciones fueron del 8.88% en octubre y del 23.58% en el período examinado de noviembre, porcentajes inferiores a los mencionados por Pagán.

Las declaraciones de Pagán surgen en el contexto de la aplicación de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. Las autoridades hondureñas han reportado capturas, decomisos y operativos contra estructuras criminales como parte del Plan Escudo de Honduras.

El 18 de noviembre se informó que las autoridades de Seguridad habían reportado la captura y remisión a centros penitenciarios de 183 personas señaladas por terrorismo. Estas cifras corresponden a distintos reportes de una estrategia iniciada antes de la entrada en vigencia de las reformas de noviembre.

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EH Verifica preguntó a Pagán por sus declaraciones, pero hasta el cierre de esta verificación no se obtuvo respuesta.