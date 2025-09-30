Cuidado con esta imagen de Roberto Contreras con la camisa de 45.5 millones, está manipulada

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales la imagen de un hombre que está de espaldas en un estadio de fútbol, durante un partido nocturno, ya que las luces del estadio están encendidas y hay mucha gente en las gradas.

La instantánea muestra al individuo con una gorra roja y una camiseta blanca con detalles celestes. En la parte trasera de la camiseta se puede leer literalmente “EL POLLO 45.5 MILLONES”.

Pero es una imagen manipulada. El que aparece en la foto es Roberto Contreras, alcalde San Pedro Sula y, en realidad, la camisa que él usó tiene "El Pollo" y el número 4.

“Excelente actividad la de ayer, pollo chuco”, dice textualmente una publicación de Facebook, compartida más de 150 veces desde el 27 de septiembre de 2025.

El 26 de septiembre, Contreras participó en los actos inaugurales del partido de los creadores de contenidos de Honduras y los de Brasil, que se disputó en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.