Estudio del Cohep no critica al gobierno ni respalda candidatos, solo evalúa propuestas económicas

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación viral afirma que un estudio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) supuestamente concluyó que “las políticas económicas del gobierno no funcionan” y que los candidatos presidenciales Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, son “las mejores opciones”. Sin embargo, esto es falso. El informe únicamente evaluó propuestas económicas de los cinco aspirantes presidenciales y en ningún momento descalificó al gobierno. Además, la imagen utilizada a modo de prueba corresponde a otro comunicado del Cohep sin relación con el estudio. “COHEP a dicho que Salvador Nasralla y Nasry Asfura son la mejor opción para generar empleos masivos a toda la población hondureña. Así mismo invitan a los hondureños a votar por un cambio de gobierno, porque las políticas económicas del gobierno actual no funcionan”, dice textualmente una publicación de Facebook del 19 de noviembre de 2025 que ha sido compartida decenas de veces.

Honduras está a nueve días de las elecciones generales de 2025, en las que competirán Nasry Asfura, Salvador Nasralla, Rixi Moncada (Libertad y Refundación), Nelson Ávila (Partido Innovación y Unidad) y Mario Rivera (Democracia Cristiana). El 18 de noviembre de 2025, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), liderado por su presidenta Anabel Gallardo, emitió un manifiesto en el que advierte que Honduras atraviesa una “encrucijada” decisiva para su futuro económico y social, de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En su comunicado, el gremio empresarial exhorta a los ciudadanos a ejercer un “voto vigilante” y masivo, no para favorecer a un partido en particular, sino para "elegir programas de gobierno que prioricen la generación de empleo, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional".

Sacado de contexto

Una búsqueda con las palabras clave “COHEP + Salvador Nasralla + Nasry Asfura + mejor opción + generar empleos” condujo una publicación del medio de comunicación Radio América, del 10 de septiembre de 2025, que difundió los resultados del II Barómetro Electoral, donde empresarios evaluaron únicamente propuestas económicas, no preferencias electorales.

EH Verifica revisó los estudios publicados por el Cohep en agosto, septiembre y octubre de este año. El II Barómetro Electoral , de septiembre de 2025, destaca específicamente la medición de propuestas económicas acorde a cada candidato, que incluye la generación de empleo. En el análisis, el 92.78% de los empresarios “considera necesario un cambio de gobierno destacando la honestidad, transparencia y propuestas claras para el sector productivo”, pero en ningún momento afirma que las “políticas económicas del gobierno actual no funcionan”.

Sobre la imagen