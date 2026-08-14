Es falsa imagen de ciudadano que supuestamente impide labor de censista del INE

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra a una empleada del Instituto Nacional de Estadística (INE) siendo rechazada mientras intentaba realizar el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda de Honduras. Sin embargo, la imagen es falsa. No se encontró una fuente fiable que permita establecer su origen y un análisis visual detectó inconsistencias características de imágenes generadas mediante inteligencia artificial (IA). Además, la herramienta Sightengine estimó en un 99 % la probabilidad de que la imagen haya sido generada artificialmente. “Empadronadores del censo en Honduras enfrentan rechazo y amenazas: la desconfianza hacia el gobierno frena el proceso”, dice literalmente parte del texto de una entrada en Facebook que ha sido compartida más de 300 veces desde el 12 de agosto.

El XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda de Honduras, coordinado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), inició formalmente el levantamiento de datos en campo el 10 de agosto de 2026. Después de 13 años desde la realización del último censo nacional, el proceso busca recopilar información actualizada sobre la cantidad de habitantes del país, así como sobre sus principales características demográficas y condiciones socioeconómicas.

Imagen de IA

Al realizar una búsqueda inversa en Google con la imagen que circula en redes sociales, no se encontró ningún medio de comunicación ni fuente fiable que permitiera establecer su origen. Asimismo, una revisión de las cuentas oficiales del INE en ( X , Facebook , Instagram ) no permitió encontrar reportes, noticias ni publicaciones en las que aparezca la imagen difundida en redes sociales. Un análisis detallado de la imagen permitió identificar varias inconsistencias que sugieren que fue generada mediante inteligencia artificial (IA). Por ejemplo, una de las extremidades de la supuesta empleada del INE aparece incompleta y presenta un corte irregular. Además, las letras impresas en su indumentaria son ilegibles y se observan anomalías en la puerta de la vivienda, como un llavín que no encaja correctamente con el cerrojo. La imagen también fue analizada con Sightengine, una herramienta utilizada para detectar contenido generado o manipulado mediante inteligencia artificial. El resultado arrojó una probabilidad del 99% de que la imagen haya sido creada artificialmente.