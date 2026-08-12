Estas imágenes que muestran un nuevo pintado en el Estadio Nacional fueron generadas con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan dos imágenes que supuestamente muestran las graderías del Estadio Nacional José de la Paz Herrera pintadas de blanco y azul. Las imágenes son falsas. Ambas fueron generadas con inteligencia artificial (IA) y no corresponden a los trabajos de pintura que la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), encargada del mantenimiento del recinto público, realiza desde el 10 de agosto. “Nueva presentación del Estadio de Tegucigalpa”, dice literalmente la descripción de una entrada en Facebook difundida desde el 11 de agosto.

Las autoridades de la Condepor confirmaron que los trabajos de pintura comenzaron el 10 de agosto de 2026 en el sector de Sol Centro y en las áreas recientemente remodeladas del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, según informó Diario Diez. De acuerdo con las autoridades, el objetivo es unificar la estética del recinto de cara a las Fiestas Patrias del 15 de septiembre de 2026. Condepor también oficializó que las graderías y las butacas del Estadio Nacional serán pintadas de azul y blanco, los colores de la Bandera Nacional de Honduras. Sin embargo, las imágenes verificadas no corresponden a esos trabajos de remodelación y pintura.

Imagenes de IA

Al realizar una búsqueda inversa en Google con las imágenes compartidas en Facebook que se verifican, no se encontró rastro de que hayan sido publicadas originalmente por una fuente confiable. Una pesquisa en la cuenta oficial de Facebook de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) encontró dos publicaciones ( 1 , 2 ), fechadas el 10 y 11 de agosto de 2026. Las entradas incluyen imágenes y un video del interior del estadio mientras empleados realizan las labores de pintura. En ninguna de ellas aparecen las escenas mostradas en las imágenes que circulan en redes sociales.

Tras analizar detenidamente las imágenes, EH Verifica identificó inconsistencias visuales asociadas con contenidos generados o manipulados mediante inteligencia artificial (IA). En la primera imagen, la pantalla digital ubicada sobre las graderías presenta una forma poco realista. Además, el sector donde aparece la estrella blanca luce excesivamente plano y muestra una perspectiva inusualmente uniforme. En la segunda imagen se observan varios automóviles estacionados en fila en uno de los extremos del estadio. Algunos presentan formas y proporciones poco realistas, un tipo de anomalía que puede aparecer en imágenes generadas con IA. EH Verifica sometió la primera imagen a DeepIA, una herramienta de detección de contenido generado o manipulado artificialmente. El análisis arrojó una probabilidad del 89% de que la imagen haya sido creada o modificada mediante inteligencia artificial.

La segunda imagen fue analizada con Hive Moderation, otra herramienta que estima la probabilidad de que un contenido haya sido generado con inteligencia artificial. El resultado indicó una probabilidad del 99% de que la imagen haya sido creada mediante esta tecnología.