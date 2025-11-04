  1. Inicio
Esta imagen de Tomás Zambrano, Cossette López y un militar está generada con IA

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Un análisis realizado por EH Verifica, junto con herramientas especializadas en detección de inteligencia artificial, constató que la imagen fue generada digitalmente mediante IA

  • 04 de noviembre de 2025 a las 18:23
Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 4 de noviembre de 2025, adaptada a esta cartela.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que muestra al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, junto a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y un militar.

Según la descripción que acompaña la publicación, la supuesta reunión tenía como objetivo planificar un fraude electoral.

No obstante, la fotografía es falsa. Se trata de un deepfake, es decir, un contenido falso creado por inteligencia artificial (IA), según lo confirmó un análisis visual realizado por EH Verifica en conjunto con la herramienta Hive Moderation.

“En una llamada Cossette López y Tommy Zambrano Cachurecos pactaron que tienen vínculos cercanos con las Fuerzas Armadas lo suficiente para orquestar una desastre electoral y un posible de golpe de estado”, dice textualmente una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 29 de octubre.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 4 de noviembre de 2025.

 (Imagen: Captura de pantalla)

El Ministerio Público presentó el pasado miércoles 29 de octubre varias grabaciones en las que, supuestamente, participan tanto Cossette López como Tomás Zambrano. De acuerdo con la denuncia, los audios los vinculan con conversaciones orientadas a entorpecer las elecciones generales de 2025.

En las grabaciones se hacen referencias a presuntas licitaciones ya adjudicadas para el transporte de material electoral, así como a supuestos vínculos con miembros de las Fuerzas Armadas.

Tanto López como Zambrano han rechazado la autenticidad de las grabaciones. La consejera del CNE calificó el material como “manipulado” y responsabilizó al consejero Marlon Ochoa y al fiscal general por cualquier eventualidad que ocurra en su contra.

Por su parte, el diputado nacionalista afirmó que los audios fueron “clonados con inteligencia artificial” y retó a que se sometan a un peritaje internacional para comprobar su origen.

Es un deepfake

Una búsqueda inversa en Google no arrojó resultados que respalden la autenticidad de la imagen. Tampoco existen registros en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que validen la escena mostrada.

El análisis visual identificó varias inconsistencias propias de las imágenes creadas con IA: los rostros presentan simetría excesiva y piel sin textura ni imperfecciones; las miradas no están enfocadas ni reaccionan al entorno, y las manos muestran dedos difusos y posiciones poco naturales.

Sobre la mesa, los billetes están deformados, con bordes irregulares y denominaciones que no corresponden al lempira, la moneda oficial de Honduras. Los documentos visibles carecen de texto legible o repiten patrones, lo que sugiere una composición digital.

El uniforme del supuesto militar tampoco coincide con el utilizado por las Fuerzas Armadas de Honduras. Presenta insignias, medallas y parches que no corresponden a los modelos oficiales.

En el fondo de la imagen se observa una escena de caos urbano, con soldados, vehículos incendiados, una bandera de Guatemala y un cartel que dice “¡Boicot electoral! Golpe de Estado en marcha”, elementos que presentan proporciones alteradas y una composición visual poco natural.

Según Hive Moderation, la fotografía tiene una probabilidad del 94.5% de haber sido generada con IA. Por su parte, Sightengine, otra herramienta especializada en detección de deepfakes, atribuyó un 99% de certeza de que el contenido fue creado digitalmente.

Captura de pantalla a los resultados de la herramienta Hive Moderation.

 (Imagen: Captura de pantalla)

En conclusión, la imagen que supuestamente muestra al jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reunido con la consejera del CNE, Cossette López, y un militar es un deepfake, contenido falso creado con inteligencia artificial.

