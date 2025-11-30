Es falso el boletín de prensa de la Embajada de EUA sobre posible violencia tras elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación que circula en redes sociales difundió un supuesto boletín de prensa atribuido a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, en el que se advierte sobre posibles disturbios, actos violentos, manifestaciones masivas y riesgos de ataques a partir del 1 de diciembre en diversas ciudades de Honduras, tras las elecciones generales.

El mensaje también incluye presuntas recomendaciones de seguridad dirigidas al personal de la sede diplomática y a ciudadanos estadounidenses residentes en el país.

Sin embargo, la información es falsa. La Embajada de Estados Unidos desmintió la veracidad del boletín a través de sus cuentas oficiales, aclarando que se trata de un documento apócrifo y que no han emitido ninguna alerta de ese tipo recientemente.

“EMBAJADA ANUNCIA QUE HABRÁ PIJEO: La Embajada de Estados Unidos en Honduras advirtió este sábado sobre posibles disturbios, actos violentos, manifestaciones masivas y riesgos de ataques desde el 1 de diciembre en Tegucigalpa, San Pedro Sula, el Valle de Sula, el Bajo Aguán y otras ciudades”, dice textualmente la publicación de Facebook, compartida desde el 29 de noviembre de 2025.