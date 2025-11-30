Es falso el boletín de prensa de la Embajada de EUA sobre posible violencia tras elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación que circula en redes sociales difundió un supuesto boletín de prensa atribuido a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, en el que se advierte sobre posibles disturbios, actos violentos, manifestaciones masivas y riesgos de ataques a partir del 1 de diciembre en diversas ciudades de Honduras, tras las elecciones generales.
El mensaje también incluye presuntas recomendaciones de seguridad dirigidas al personal de la sede diplomática y a ciudadanos estadounidenses residentes en el país.
Sin embargo, la información es falsa. La Embajada de Estados Unidos desmintió la veracidad del boletín a través de sus cuentas oficiales, aclarando que se trata de un documento apócrifo y que no han emitido ninguna alerta de ese tipo recientemente.
“EMBAJADA ANUNCIA QUE HABRÁ PIJEO: La Embajada de Estados Unidos en Honduras advirtió este sábado sobre posibles disturbios, actos violentos, manifestaciones masivas y riesgos de ataques desde el 1 de diciembre en Tegucigalpa, San Pedro Sula, el Valle de Sula, el Bajo Aguán y otras ciudades”, dice textualmente la publicación de Facebook, compartida desde el 29 de noviembre de 2025.
Honduras celebra sus elecciones generales este domingo 30 de noviembre de 2025, con casi de 6.5 millones de ciudadanos habilitados para elegir los cargos de presidente, diputados al Congreso Nacional, representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y autoridades municipales en los 298 municipios del país.
Los cinco candidatos que disputan la presidencia son: Rixi Moncada (Libre), Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nasry Asfura (Partido Nacional), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (Pinu-SD).
Documento falso
Una revisión de las cuentas oficiales de redes sociales de la Embajada permitió confirmar que el documento atribuido a la institución es falso.
"El boletín que circula no proviene de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa. Toda información oficial será publicada en nuestras cuentas verificadas", señala la aclaración difundida en redes sociales.
La Embajada de Estados Unidos reiteró cuáles son sus canales oficiales (X, Instagram, Facebook) para que la población pueda verificar la autenticidad de cualquier información.
El 24 de noviembre de 2025, la Embajada sí divulgó un mensaje de seguridad dirigido a sus ciudadanos estadounidenses, en el que recomendó tomar medidas preventivas de seguridad durante las elecciones generales.
En conclusión, es falso el boletín de prensa de la Embajada de Estados Unidos advierte sobre actos violentos tras las elecciones en varias ciudades de Honduras. Se trata de un contenido que suplanta un documento de la sede diplomática norteamericana.