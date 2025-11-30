Javier Milei no dijo que los hondureños deben “rugir como leones” contra gobiernos populistas

Tegucigalpa, Honduras.-Circula en redes sociales una captura de pantalla que atribuye al presidente de Argentina, Javier Milei, una frase en la que supuestamente llama a los hondureños a unirse contra los gobiernos populistas autoritarios y de izquierda. Sin embargo, es falso. EH Verifica determinó que no hay registros oficiales ni publicaciones en medios de comunicación que respalden esa cita atribuida a Milei. "Queridos amigos hondureños es hora de rugir como leones, solo un pueblo unido hará temblar a los gobiernos populistas autoritarios, ¡ la libertad avanza !", se lee literalmente en el arte compartido en Facebook.

No hay registro

Una búsqueda en Google con palabras clave "Javier Milei + gobiernos populistas + Honduras + elecciones + 2025" no arrojan resultados que coincidan con la cita difundida. Una revisión de las cuentas oficiales de Javier Milei ( Instagram , X y Facebook ) tampoco muestra ninguna frase similar donde inste a los hondureños a enfrentar gobiernos populistas autoritarios. El único mensaje emitido en referencia al proceso electoral hondureño corresponde al 28 de noviembre, cuando incitó al voto a favor de Nasry Asfura y señaló que el camino hacia la libertad es con la "derrota del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022".

Arte viral

El arte compartido en Facebook no incluye fecha, fuente, logo institucional ni enlace a una declaración verificable. EH Verifica realizó una búsqueda inversa de la pieza gráfica y comprobó que ha sido publicada desde agosto de 2025 en distintos perfiles que comparten el contenido bajo la misma descripción, una indicio típico en la propagación de desinformación.