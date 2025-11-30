  1. Inicio
Javier Milei no dijo que los hondureños deben “rugir como leones” contra gobiernos populistas

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Entradilla: EH Verifica comprobó que la frase atribuida a Javier Milei no aparece en registros oficiales ni en medios de comunicación

  • 30 de noviembre de 2025 a las 12:06
Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 30 de noviembre de 2025, adaptada a esta cartela

 Imagen: Facebook

Tegucigalpa, Honduras.-Circula en redes sociales una captura de pantalla que atribuye al presidente de Argentina, Javier Milei, una frase en la que supuestamente llama a los hondureños a unirse contra los gobiernos populistas autoritarios y de izquierda.

Sin embargo, es falso. EH Verifica determinó que no hay registros oficiales ni publicaciones en medios de comunicación que respalden esa cita atribuida a Milei.

"Queridos amigos hondureños es hora de rugir como leones, solo un pueblo unido hará temblar a los gobiernos populistas autoritarios, ¡ la libertad avanza !", se lee literalmente en el arte compartido en Facebook.

 (Imagen: Facebook)

No hay registro

Una búsqueda en Google con palabras clave “Javier Milei + gobiernos populistas + Honduras + elecciones + 2025” no arrojan resultados que coincidan con la cita difundida.

Una revisión de las cuentas oficiales de Javier Milei (Instagram, X y Facebook) tampoco muestra ninguna frase similar donde inste a los hondureños a enfrentar gobiernos populistas autoritarios.

El único mensaje emitido en referencia al proceso electoral hondureño corresponde al 28 de noviembre, cuando incitó al voto a favor de Nasry Asfura y señaló que el camino hacia la libertad es con la “derrota del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022”.

Arte viral

El arte compartido en Facebook no incluye fecha, fuente, logo institucional ni enlace a una declaración verificable.

EH Verifica realizó una búsqueda inversa de la pieza gráfica y comprobó que ha sido publicada desde agosto de 2025 en distintos perfiles que comparten el contenido bajo la misma descripción, una indicio típico en la propagación de desinformación.

 (Imagen: Facebook)

La pesquisa también evidenció que la imagen utilizada de Milei circula en internet desde 2020 publicada en notas informativas de Infocielo, un medio argentino.

En conclusión, la frase no corresponde a ninguna declaración del presidente argentino, Javier Milei. Se trata de una cita fabricada y difundida en un arte viral que no ofrece evidencia de autenticidad.

  • Fuentes
  • Revisión de redes sociales oficiales de Javier Milei
    Búsquedas en Google con palabras clave
    Nota de Infocielo
Nuestras clasificaciones
Paola Ávila
Paola Ávila
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada del Centro Universitario Tecnológico (Ceutec), posee formación en verificación de datos y está enfocada en temas de alfabetización mediática.

