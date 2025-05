El bulo de los camiones blindados con dinero de Koriun llegando a Choloma

Sin embargo, la publicación es falsa . Las imágenes no corresponden a un traslado real de dinero, sino a una escena de la película Dawn of the Dead (2004), conocida en español como "El amanecer de los muertos".

El Ministerio Público allanó el 23 de abril de 2025, la financiera Koriun, por operar bajo un esquema de estafa piramidal y no contar con autorización de la Comision Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ni estar inscrita en el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD).

Una búsqueda inversa con uno de los fotogramas del video condujo a una publicación en el sitio de películas Peliplat , que identifica la imagen como parte de la película "El amanecer de los muertos", que fue estrenada el 19 de marzo de 2004.

Al buscar el nombre de la película en YouTube, aparece un video del canal oficial de Universal Pictures titulado “Dawn of the Dead (2004) | The Final Stand Against an Army of Zombies”.

En el minuto 5:50 del clip, se puede visualizar la misma toma del video que muestra la desinformación.