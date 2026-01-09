Video en que Nasralla anuncia a Redondo como presidente del Congreso es de 2021

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que aparecen el excandidato presidencial Salvador Nasralla; la diputada Iroshka Elvir; el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; y el exsecretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, durante una conferencia virtual. En la grabación, Nasralla afirma que Honduras contará con un “presidente del Congreso demócrata”. El video no es actual: corresponde a una llamada de 2021, luego de las elecciones generales de ese año, cuando Salvador Nasralla confirmó la nominación de Luis Redondo para presidir el Congreso. “Luis Redondo fue el regalo de Navidad que le dio Salvador Nasralla al pueblo hondureño”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una secuencia de TikTok, compartida más de 370 veces desde el 8 de enero.





Luis Redondo ha sido electo diputado en tres ocasiones, cada una bajo una bandera distinta: en 2013 por el Partido Anticorrupción (Pac), en 2017 con el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu), y en 2021 con el Partido Salvador de Honduras (PSH). Su ascenso a la presidencia del Congreso Nacional ocurrió tras las elecciones generales de 2021, cuando fue propuesto como candidato por Salvador Nasralla, entonces designado presidencial electo, como parte de los acuerdos con el partido Libertad y Refundación (Libre). El 1 de noviembre de 2024, Redondo fue juramentado como miembro de Libre, sellando su alineamiento con ese partido en la conducción del Legislativo. El 8 de enero de 2026, ya como presidente del Congreso saliente, Redondo lideró una sesión legislativa extraordinaria en la que se aprobó el recuento total de las actas electorales en los tres niveles electivos: presidencial, legislativo y municipal. Ese mismo día, un grupo de 77 diputados de oposición celebró su propia sesión extraordinaria y aprobó por unanimidad una resolución en la que instruyen a las Fuerzas Armadas a capturar a Redondo, a quien acusan de actuar de forma arbitraria contra la institucionalidad y de usurpar funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Video de 2021