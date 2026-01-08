Manipulan arte de La Prensa para afirmar que Contreras apoyará al Partido Nacional en el Congreso

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación que circula en redes sociales muestra un arte gráfico, supuestamente de La Prensa, en el que se asegura que el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, luchará para que el Partido Nacional obtenga la presidencia del Congreso Nacional.

Además, afirma que, en caso de ser expulsado del Partido Liberal por tal acción, buscará una alianza con los nacionalistas.

El arte es falso: se trata de una pieza gráfica alterada que suplanta la marca. La publicación original fue publicada el 30 de julio de 2025.

"Roberto Contreras aseguró que no responde a ningún partido, que luchará para que el Partido Nacional tome la presidencia del Congreso Nacional, y que sí lo expulsan por ello, pedirá una alianza con los nacionalistas", dice textualmente en el supuesto arte publicado el 6 de enero de 2026, compartido decenas de veces.