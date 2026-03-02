  1. Inicio
Instalaciones de la SIT permanecen resguardadas ante amenazas de tomas

Los empleados despedidos amenazaron con realizar tomas de las instalaciones, pero hasta ahora todo se mantienen en calma

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 08:33
Varios agentes policiales resguardan la enttada principal de la SIT.

 Foto: Captura de video

Tegucigalpa, Honduras.-Totalmente resguardada permanecen las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) tras amenazas de tomas por parte de los empleados.

De acuerdo con la información, los empleados que amenazaron realizar tomas de las instalaciones son aquellos que podrían ser despedidos y algunos que ya fueron cancelados por orden ejecutiva.

"Tenemos la orden de resguardar y estar pendientes de la seguridad de la SIT, ante una posible manifestación que se pueda sucitar", afirmó un inspector de la Policía Nacional.

El agente también afirmó que será la guardia privada de la SIT la encargada de confirmar quiénes son los empleados y quiénes no.

"Simplemente nos encargaremos de resguardar la seguridad, la paz y la tranquilidad, y que todos entren y salgan con regularidad", mencionó.

