Diputada Alia Kafati no dijo que Nasry Asfura debe reelegirse como presidente

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a la diputada del Partido Liberal, Alia Kafati, declaraciones en las que supuestamente afirma que el presidente Nasry Asfura debe reelegirse, mientras que el exmandatario Manuel Zelaya (2006-2009) no podría hacerlo. Sin embargo, es falso. No existen registros públicos, entrevistas, publicaciones o declaraciones que demuestren que la congresista haya emitido un supuesto apoyo a la reelección de Asfura. Además, Kafati confirmó a EH Verifica que no expresó esas declaraciones que le atribuye la publicación viral. “La diputada del Partido Liberal, Alia Kafati, asegura que 'le importa un carajo' lo plasmado en el Artículo 239 de la Constitución de la República. Según sus palabras, Nasry Asfura debe volverse a reelegir y sostiene que Manuel Zelaya Rosales NO puede hacerlo” dice textualmente la descripción de la publicación difundida en Facebook, compartida decenas de veces desde el 24 de julio.

La desinformación surge luego de que la diputada liberal Alia Kafati presentara el pasado 23 de julio, una iniciativa de ley para regular la reelección presidencial en Honduras ante el pleno del Congreso Nacional. La propuesta plantea permitir únicamente una reelección consecutiva, establecer un intervalo obligatorio antes de una nueva candidatura y fijar reglas para garantizar la alternabilidad para quienes aspiren a ese cargo. Como informó EL HERALDO, el proyecto propone que la reelección presidencial “se permitirá únicamente por una sola vez” y establece que quien haya ejercido la Presidencia durante dos períodos constitucionales quedará “inhabilitado” de manera definitiva para aspirar nuevamente al cargo de mandatario, designado presidencial o diputado. El artículo 239 de la Constitución de la República, actualmente establece que “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por (10) diez años para el ejercicio de toda función pública.” Esto significa que una persona que ya ejerció la presidencia de Honduras no puede volver a ocupar ese cargo.

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave "Alia Kafati + Nasry Asfura + debe + reelegirse" no localizó entrevistas, conferencias de prensa, publicaciones en medios de comunicación confiables ni comunicados oficiales en los que la diputada haya realizado las declaraciones que le atribuye la publicación viral. Asimismo, una revisión de las cuentas oficiales de Alia Kafati en X , Facebook e Instagram tampoco encontró publicaciones o videos en los que haya manifestado su apoyo a la reelección de Asfura. De igual manera, una revisión de la transmisión de la sesión ordinaria del Congreso Nacional no registró, en ninguno de sus 2:02:29 minutos, que Kafati haya emitido las declaraciones que se le atribuyen.

En todo caso, en comunicación con EH Verifica, la parlamentaria negó la autoría de la declaración viral. "No apoyo la reelección. La idea del proyecto era regular el vacío legal que dejó la reelección de JOH y se entendió que yo apoyo la reelección (de Asfura), lo cual es totalmente falso", aclaró Kafati. Posteriormente, la diputada informó, a través de sus redes sociales oficiales, que retirará del pleno legislativo el proyecto relacionado con la reelección presidencial y reiteró que "la reelección es ilegal, fue ilegal y seguirá siendo ilegal".

La próxima semana estaré retirando del pleno legislativo el proyecto presentado respecto a la reelección, ya que nuestra Constitución es clara: la reelección es ilegal.

El propósito de este proyecto era frenar cualquier nuevo intento de violentar nuestra Constitución, más aún... — Alia Kafati Diputada (@alia_kafati) July 24, 2026