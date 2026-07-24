Nada prueba que este video sea una movilización para recibir a JOH en Palmerola, ni que sea actual

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra una movilización ciudadana. La descripción de la publicación asegura que se trata de una concentración rumbo al aeropuerto de Palmerola para recibir al expresidente de Honduras (2014-2022), Juan Orlando Hernández. Sin embargo, esto es falso. No se encontraron registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que respalden la versión viral, ni que se trate de una secuencia actual. EH Verifica no localizó el origen del clip a pesar de reiterados análisis. El análisis de las imágenes encontró similitudes con una movilización por el cierre de campaña del Partido Nacional realizada en noviembre de 2025 en el departamento de Lempira, por lo que no existen pruebas de que el clip esté relacionado con el regreso del exmandatario hondureño. “Ya nuestra gente comienza la movilización a Palmerola, ya comenzaron los primeros grupos. ¡Todos a recibir a Juan Orlando Hernández!”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook, compartida más de 300 veces desde el 23 de julio de 2026.

El regreso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al país está previsto para este domingo 26 de julio de 2026, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendiera temporalmente la orden de captura y la alerta internacional que existían en su contra. La medida fue adoptada tras una solicitud presentada por su defensa legal para que Hernández pudiera retornar de manera voluntaria y presentarse ante la justicia hondureña. Según informó EL HERALDO, Hernández anunció que regresará a Honduras a las 9:00 de la mañana del 26 de julio. El exmandatario permaneció fuera del país luego de su extradición a Estados Unidos en 2022 y posteriormente anunció su retorno tras la suspensión temporal de las medidas judiciales en su contra. La resolución judicial establece que la suspensión de la orden de captura y de la alerta roja internacional estará vigente entre el 20 de julio y el 3 de agosto de 2026, periodo en el que Hernández podrá ingresar al territorio hondureño y comparecer ante las autoridades. La audiencia de declaración de imputado fue programada para el 3 de agosto por el caso denominado Pandora II. En Honduras, el expresidente enfrenta un proceso judicial por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos relacionados con el caso Pandora II. De acuerdo con EL HERALDO , la investigación está vinculada a supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos y transferencias hacia estructuras políticas y fundaciones. Tras el anuncio de su retorno, familiares y simpatizantes de Hernández difundieron convocatorias para recibirlo en el aeropuerto internacional de Palmerola.

Nada prueba que es actual

Una búsqueda mediante Google Lens no encontró resultados en medios de comunicación ni en fuentes confiables que respalden que el video de una movilización que supuestamente se dirige al aeropuerto de Palmerola para recibir al exmandatario hondureño sea actual. Otra búsqueda realizada con uno de los fotogramas del video mediante la herramienta InVID-WeVerify no permitió localizar la secuencia exacta que muestra la desinformación. Las búsquedas realizadas en distintos navegadores tampoco permitieron localizar el origen exacto de la secuencia viral. Los resultados de estos procesos únicamente condujeron al mismo perfil que difundió la desinformación en redes sociales, además de publicaciones compartidas por usuarios no confiables. Pese a los análisis realizados, EH Verifica no encontró el origen exacto del video. Sin embargo, el rastreo permitió localizar una publicación en X del medio Radio Cadena Voces, fechada el 22 de noviembre de 2025, que contiene un video con similitudes al clip que circula en redes sociales, aunque tomado desde un ángulo diferente. En la descripción de la publicación se lee: “Miles de personas participaron este fin de semana en masivas concentraciones y caravanas en los municipios de La Unión, Belén y La Iguala, durante la gira del Partido Nacional en el departamento de Lempira”. Según la publicación, esta actividad se realizó durante el cierre de campaña del Partido Nacional, previo a las elecciones generales de 2025 en el departamento de Lempira. EH Verifica realizó un análisis comparativo entre ambos videos y encontró múltiples similitudes que indican que podrían corresponder al mismo hecho. En el clip se observa el mismo camino por el que transitan las personas, aunque captado desde una dirección diferente. Además, al final de la vía aparece la misma casa que se observa en el video viral.