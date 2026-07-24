Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad Pública de El Salvador, no dijo que el Partido Nacional es una organización criminal

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video en el que aparece el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, durante una conferencia. La descripción de la publicación asegura que el funcionario salvadoreño supuestamente calificó al Partido Nacional de Honduras como una organización criminal.

Sin embargo, esto es falso. La declaración corresponde al 15 de marzo de 2025 y está relacionada con la incautación de 1.5 toneladas de cocaína, como parte de un operativo realizado por la Marina de El Salvador en el océano Pacífico.

"Va para la organización criminal del partido nacional de Honduras totalmente de acuerdo gracias ministro e seguridad de el hermano pais el salvador", dice literalmente el texto sobrepuesto de una publicación de TikTok, compartida más de 160 veces desde el 22 de julio de 2026.

Héctor Gustavo Villatoro es un funcionario salvadoreño que ocupa el cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador desde marzo de 2021, durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.

La publicación surge en medio de una ola de contenidos falsos relacionados con la disputa histórica por la isla Conejo entre Honduras y El Salvador.

La secuencia comenzó a circular después de la visita del presidente hondureño, Nasry Asfura, a la zona insular el 14 de julio de 2026, donde reafirmó la soberanía de Honduras sobre ese territorio.

Tras ese acto, en redes sociales se difundieron videos, audios y declaraciones falsas que intentaron presentar una supuesta tensión política y diplomática entre ambos países.