Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad Pública de El Salvador, no dijo que el Partido Nacional es una organización criminal

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video en el que aparece el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, durante una conferencia. La descripción de la publicación asegura que el funcionario salvadoreño supuestamente calificó al Partido Nacional de Honduras como una organización criminal.
Sin embargo, esto es falso. La declaración corresponde al 15 de marzo de 2025 y está relacionada con la incautación de 1.5 toneladas de cocaína, como parte de un operativo realizado por la Marina de El Salvador en el océano Pacífico.
"Va para la organización criminal del partido nacional de Honduras totalmente de acuerdo gracias ministro e seguridad de el hermano pais el salvador", dice literalmente el texto sobrepuesto de una publicación de TikTok, compartida más de 160 veces desde el 22 de julio de 2026.
Héctor Gustavo Villatoro es un funcionario salvadoreño que ocupa el cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador desde marzo de 2021, durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
La publicación surge en medio de una ola de contenidos falsos relacionados con la disputa histórica por la isla Conejo entre Honduras y El Salvador.
La secuencia comenzó a circular después de la visita del presidente hondureño, Nasry Asfura, a la zona insular el 14 de julio de 2026, donde reafirmó la soberanía de Honduras sobre ese territorio.
Tras ese acto, en redes sociales se difundieron videos, audios y declaraciones falsas que intentaron presentar una supuesta tensión política y diplomática entre ambos países.
Video de 2025
Al realizar una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video verificado, se encontró una publicación en TikTok con la secuencia completa en la que aparece el actual ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Héctor Gustavo Villatoro, ofreciendo declaraciones. La publicación está fechada el 15 de marzo de 2025.
@itvelsalvador El Ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro expresó: “Los detenidos entrarán a nuestro sistema de justicia, lo que responde en consecuencia a sus acciones de narcotráfico. El Salvador sigue dando el ejemplo al mundo de cómo se debe combatir a las organizaciones criminales”. #SanSalvador #elsalvador #criminales #narcotrafic #nayibbukele #launion #marinanacionaldeelsalvador ♬ sonido original - ITV EL SALVADOR
En el clip, el funcionario salvadoreño brinda un discurso tras el decomiso de un cargamento de droga en el océano Pacífico, una operación realizada en marzo de 2025.
"Nosotros no hemos logrado acá derrotar a las pandillas porque somos pequeños, porque ni siquiera esos grandes países, ni siquiera, pueden poner orden en vecindarios pequeños donde en esos vecindarios mandan las organizaciones criminales", aseguró Villatoro durante parte de su intervención.
Una búsqueda con las palabras clave “Gustavo Villatoro + decomiso droga + océano Pacífico + marzo 2025” llevó a una nota periodística del medio salvadoreño La Prensa Gráfica, publicada el 14 de marzo de 2025.
Este hallazgo confirma que la grabación no es reciente y que, en su versión completa, no hace ninguna referencia al Partido Nacional de Honduras ni a algún político hondureño.
La misma búsqueda inversa permitió localizar varias publicaciones (1, 2, 3) con las declaraciones completas, todas difundidas en marzo de 2025.
En ninguna de ellas Villatoro menciona al Partido Nacional de Honduras, a un dirigente de esa institución política o a alguna otra figura de la política hondureña.
En conclusión, es falso que las declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Héctor Gustavo Villatoro, estuvieran dirigidas al Partido Nacional de Honduras o a algún político hondureño.
El video corresponde a un operativo antidrogas realizado en marzo de 2025 y fue sacado de contexto para atribuirle un significado que no tiene.