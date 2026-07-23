Video en el que Arístides Mejía dice que El Salvador no tiene capacidad jurídica ni militar sobre isla Conejo es de 2018, no de julio de 2026 ​​​​​​​

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que el exsecretario de Defensa y actual magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Arístides Mejía, afirma que El Salvador no tiene la capacidad jurídica, militar ni el respaldo internacional para recuperar la isla Conejo. “Me sorprenden las supuestas declaraciones del exministro de Seguridad, abogado Arístides Mejía, respecto a la Isla Conejo” dice textualmente la descripción de una publicación en Facebook desde el 22 de julio de 2026.

Sin embargo, esto es engañoso. Las declaraciones no son actuales. En realidad, corresponden a una entrevista concedida por Mejía el 11 de mayo de 2018, hace ocho años, en un contexto distinto al que actualmente se vive entre Honduras y El Salvador tras la visita del presidente Nasry Asfura al islote, el pasado 14 de julio de 2026. Arístides Mejía es un abogado y político hondureño que se desempeñó como secretario de Defensa Nacional durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, cargo que ocupó entre 2006 y junio de 2009. Actualmente, forma parte del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) como magistrado propietario, luego de ser designado por el Congreso Nacional y asumir el cargo en junio de 2026. La publicación comenzó a circular ampliamente después de que el presidente Nasry Asfura visitó la isla Conejo el 14 de julio de 2026 para encabezar el izado de la bandera nacional como parte de los actos de reafirmación de la soberanía hondureña sobre el territorio. Días después, el 19 de julio, durante la conmemoración del Día del Veterano de Guerra, el mandatario reiteró que la isla Conejo pertenece a Honduras y aseguró que la defensa de la soberanía nacional seguirá siendo una prioridad para su administración.

Video de 2018

Una búsqueda en Google Lens, utilizando fotogramas del video, permitió establecer que las imágenes corresponden a una entrevista concedida por Arístides Mejía al noticiero Notifides el 11 de mayo de 2018, en la que abordó la disputa entre Honduras y El Salvador por la isla Conejo. Durante esa intervención, el exsecretario de Defensa expresó: "El Salvador no está ni en la capacidad jurídica, porque tenemos una sentencia que confirma que eso es nuestro, ni capacidad militar ni respaldo internacional". Mediante una búsqueda en Google con las palabras clave "isla Conejo 2018 Honduras El Salvador" y utilizando los filtros de fecha para mostrar únicamente resultados publicados ese año, se localizó una nota de Proceso Digital que informó que la entonces viceministra de Relaciones Exteriores salvadoreña, Liduvina Magarín, solicitó oficialmente a Honduras la desocupación inmediata de la isla Conejo el 5 de mayo de 2018. Además, EL HERALDO informó que, en el comunicado enviado a la entonces canciller hondureña, María Dolores Agüero, el gobierno salvadoreño sostuvo que Honduras ejercía una ocupación "ilegal y de facto" sobre el islote y afirmó que la soberanía de la isla correspondía a El Salvador. Asimismo, señaló que la revisión presentada ante la Corte Internacional de Justicia se refería al sector conocido como Los Amates o Delta del Goascorán y aseguró que la soberanía sobre la isla Conejo nunca fue sometida al conocimiento del tribunal. Fue precisamente en respuesta a ese contexto diplomático que Mejía ofreció la entrevista en la que expresó que El Salvador no tenía la capacidad jurídica, militar ni el respaldo internacional para recuperar la isla Conejo.