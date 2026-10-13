Video de enero de creador hondureño revive ranking que sitúa a la Policía como la más corrupta

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video en el que un individuo afirma que la Policía Nacional de Honduras es la más corrupta del mundo, basándose en una supuesta clasificación internacional sobre los niveles de corrupción policial en diferentes países.
Sin embargo, el contenido se sustenta en una clasificación difundida por una página que no constituye una fuente confiable y cuyos datos carecen de suficiente respaldo metodológico. Esta narrativa ya había sido desmentida por EH Verifica en agosto de 2025.
La secuencia tampoco es reciente. Fue publicada el 17 de enero en la cuenta de TikTok de Anthony Lemus, creador de contenido hondureño, quien radica en Estados Unidos.
"#1 Ranking de corrupción", dice literalmente el texto sobrepuesto de una entrada de TikTok, compartida más de 900 veces desde el 12 de octubre de 2026.
Ranking sin respaldo
La grabación muestra una clasificación denominada Top 15 Countries with the Most Corrupt Police Forces (Los 15 países con las fuerzas policiales más corruptas), en la que Honduras ocupa el primer lugar con una puntuación de 8.32.
En el listado también aparecen Paraguay, con 8.08 puntos; Venezuela y Uganda, con 8.05 cada uno; y Guatemala, con 8.00. Las puntuaciones corresponden a una escala del 1 al 10 utilizada para medir la percepción ciudadana sobre la corrupción policial.
La clasificación fue difundida el 21 de julio de 2025 por Powerful Countries, una página de Facebook que se identifica como creador digital y comparte publicaciones relacionadas con países, mapas y geopolítica.
En su publicación, Powerful Countries atribuyó los resultados a un supuesto Índice de Percepción de la Corrupción Policial, elaborado a partir de respuestas de ciudadanos sobre la gravedad de la corrupción policial en sus respectivos países.
Para identificar el origen de la información, EH Verifica realizó una búsqueda en Google con el nombre del indicador y encontró una clasificación publicada en Index Mundi, un portal que recopila y presenta estadísticas de diferentes países.
Los resultados de Index Mundi coinciden con las puntuaciones difundidas por Powerful Countries. En el listado, Honduras aparece en la primera posición, seguida de Paraguay, Venezuela, Uganda y Guatemala.
Según la información disponible en Index Mundi, el indicador busca medir la percepción de los habitantes sobre la gravedad de la corrupción policial en sus países mediante una pregunta dirigida a los participantes de la encuesta.
La tabla muestra que Honduras obtuvo una puntuación promedio de 8.32 a partir de 644 respuestas. También presenta el número de participantes de otros países y un margen de error asociado a cada resultado.
Sin embargo, el portal no especifica la fecha exacta en que se recopilaron las respuestas ni proporciona información suficiente sobre la selección de los participantes para determinar si la muestra representa a la población de cada país.
Tampoco identifica a una institución académica u organismo internacional responsable de supervisar la encuesta o validar sus resultados como una clasificación mundial de corrupción policial.
Explicado por EH
En el explicativo publicado en agosto de 2025, EH Verifica encontró que Index Mundi no especificaba cuándo se habían recopilado las respuestas. Además, el pie de página del sitio mostraba 2021 como el año de su última actualización.
Por lo tanto, no es posible establecer si los resultados corresponden a una medición reciente ni utilizarlos como evidencia de la situación de la Policía Nacional de Honduras en octubre de 2026.
Otra limitación es que los datos corresponden a percepciones ciudadanas y no a registros de casos comprobados de corrupción dentro de las instituciones policiales.
Una encuesta de percepción permite conocer las opiniones de quienes participaron, pero no determina por sí sola cuántos agentes han cometido actos de corrupción ni demuestra que una institución policial sea la más corrupta del mundo.
La Policía Nacional de Honduras también rechazó públicamente la clasificación en agosto de 2025, después de que el contenido fuera difundido en redes sociales y replicado por medios de comunicación.
EH Verifica también identificó registros publicados por Statista sobre la percepción de corrupción policial en Honduras entre 2012 y 2024. Sin embargo, esos indicadores utilizan una escala diferente y no confirman que Honduras ocupe el primer lugar mundial.
Por otra parte, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional mide la percepción de corrupción en el sector público en general y no establece una clasificación exclusiva de las instituciones policiales.
El video tampoco es reciente. Una búsqueda en Google Lens, realizada con un fotograma clave, permitió identificar que fue publicado el 17 de enero de 2026, por lo que las imágenes no corresponden a una publicación original de octubre de este año.
En consecuencia, los datos e indicadores citados no son equivalentes ni permiten afirmar que la Policía Nacional de Honduras sea la más corrupta del mundo.