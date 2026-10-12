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Bukele no dijo que Honduras critica su gestión y “no puede ni con hospitales”

EH Verifica rastreó la frase viral en buscadores y revisó las cuentas oficiales del mandatario salvadoreño, sin hallar evidencia que respalde su autenticidad

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 17:31
Bukele no dijo que Honduras critica su gestión y “no puede ni con hospitales”

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 12 de octubre de 2026, adaptada a esta cartela.

Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una supuesta respuesta al Gobierno de Honduras por presuntas críticas a las inversiones en infraestructura de su administración.

Según la cita, el mandatario habría afirmado que el Gobierno hondureño cuestiona esas obras cuando “no puede ni con hospitales”.

Sin embargo, no hay registro de que Bukele haya expresado tales palabras.

“El gobierno de Honduras crítica que nosotros invirtamos en infraestructura para nuestro pueblo, cuando ellos no pueden ni con hospitales. No competimos, nosotros sí queremos a los hondureños”, es textualmente la declaración atribuida a Bukele, visualizada más de 20,000 veces en Facebook desde el 7 de octubre.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 12 de octubre de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 12 de octubre de 2026.

 (Imagen: Captura de pantalla)

No hay evidencia

EH Verifica realizó búsquedas avanzadas en Google con las palabras clave “Nayib Bukele + crítica + Gobierno de Honduras”, además de distintas combinaciones de términos y fragmentos textuales de la supuesta declaración que aparece en la publicación viral.

Las búsquedas no arrojaron entrevistas, discursos, comunicados oficiales, videos ni publicaciones de medios de comunicación confiables que documenten que el presidente salvadoreño haya pronunciado esas palabras o formulado una crítica en esos términos contra el Gobierno de Honduras.

El equipo de EH Verifica también revisó las cuentas oficiales de Nayib Bukele en Instagram, Facebook y X. En ninguna de estas plataformas se encontraron publicaciones, videos o comunicados que respalden la declaración que se le atribuye.

La revisión es relevante porque una declaración de esta naturaleza, atribuida directamente al presidente de El Salvador y relacionada con el Gobierno de Honduras, debería poder rastrearse hasta una fuente primaria o, en su defecto, contar con registros públicos verificables que permitan establecer cuándo, dónde y en qué contexto fue pronunciada. La publicación analizada no aporta ninguno de esos elementos.

Por tanto, no existe evidencia pública verificable que sustente que Nayib Bukele haya emitido la declaración que circula en redes sociales. Es falso atribuir al mandatario salvadoreño esas palabras como si se tratara de una declaración auténtica.

Nuestras clasificaciones
FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

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