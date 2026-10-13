Este video de Nasralla estrechando la mano de JOH es de 2020, no de octubre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video en el que aparecen el excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla; el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), e Iroshka Elvir, esposa de Nasralla, reunidos con otras personas en un espacio cerrado. La grabación, en la que Nasralla estrecha la mano de Hernández, se difunde como si el encuentro hubiera ocurrido en octubre de 2026. Sin embargo, el clip no corresponde a un encuentro ocurrido en octubre de 2026. Las imágenes datan de marzo de 2020. “SALVADOR NASRALLA, IROSHKA ELVIR, JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ Y ANA HERNANDEZ, SE LES VIO CONVIVIENDO JUNTOS”, dice el texto sobrepuesto de una entrada en TikTok, compartida decenas de veces desde el 13 de octubre.

Video de 2020

Una búsqueda inversa de fotogramas clave mediante InVID-WeVerify, una extensión disponible para Google Chrome que permite extraer imágenes de videos y rastrear coincidencias en buscadores, permitió localizar el origen de las imágenes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La pesquisa condujo a un video publicado en Facebook el 12 de marzo de 2020, seis años antes de que el material volviera a circular en octubre de 2026.