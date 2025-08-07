No hay evidencia de índice que ubique a la Policía de Honduras como la más corrupta: proviene de una página no confiable

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que presenta una lista de los 15 países con las policías más corruptas, difundida por Powerful Countries, una página de Facebook que se autodefine como “creador digital”. Según la publicación, y con base en un supuesto “Índice de Percepción de la Corrupción Policial” calificado en una escala del 1 al 10, Honduras encabeza el listado con una puntuación de 8.32.

La publicación, compartida el 21 de julio de 2025, plantea la pregunta: "¿Qué tan grave es el problema de la corrupción policial en el país donde vives?". Según la página, esa fue la consulta realizada a personas de cada nación incluida. Sin embargo, el contenido viral no especifica cuántos países fueron evaluados ni cuántas personas participaron por país. Solo menciona que fueron “cientas”, sin cifras concretas ni detalles metodológicos, lo que plantea dudas sobre su validez. La Policía Nacional de Honduras desmintió los datos en sus redes sociales luego de que medios de comunicación los replicaran. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A continuación, EH Verifica explica lo que encontró:

Origen de los datos

Una búsqueda inversa del logo de Powerful Countries permitió localizar su perfil de Instagram con el mismo usuario (@powerfulcountries), cuya descripción dice: “¿Te gustan los mapas, la geopolítica y los memes relacionados? ¡Si es así, estás en el lugar correcto!”. Su página de Facebook fue creada el 19 de junio de 2024 y tiene apenas 64 seguidores, mientras que su cuenta de Instagram, activa desde el 18 de agosto de 2018, cuenta con 133,000 seguidores. En la publicación sobre corrupción policial, la página cita como fuente un “Índice de Percepción de la Corrupción Policial”. Una búsqueda en Google con ese nombre llevó a una publicación en Index Mundi, un portal que recopila y presenta datos estadísticos. Según Index Mundi, el índice mide el nivel de corrupción policial en un país según la percepción de sus ciudadanos. La data coincide con la compartida por Powerful Countries. Los primeros 15 lugares en el listado son: Honduras (8.32), Paraguay (8.08), Venezuela (8.5), Uganda (8.5), Guatemala (8.00), Ucrania (7.98), México (7.97), Tanzania (7.92), República Dominicana (7.91), Kenia (7.88), Camerún (7.84), Nigeria (7.83), Pakistán (7.81), Jamaica (7.72) y Sudáfrica (7.71).

¿Es confiable?