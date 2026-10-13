Es un hombre arrestado por ICE en EE UU, no un hondureño asaltado en El Salvador durante el Feriado Morazánico

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra a Marco Torah, un hombre originario de La Paz, Honduras, con hematomas en el rostro tras haber sido víctima de un asalto en El Salvador durante el Feriado Morazánico 2026.
Sin embargo, la fotografía no corresponde a un hondureño asaltado en territorio salvadoreño. La imagen muestra a José Mejía Hernández, un mexicano de 45 años que resultó herido durante un encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Virginia, Estados Unidos, el 11 de agosto.
“¡FUE A VACACIONAR A EL SALVADOR Y TERMINÓ PIDIENDO AYUDA PARA REGRESAR A HONDURAS! ¿DÓNDE QUEDÓ LA SEGURIDAD QUE TANTO SE PRESUME?”, dice literalmente parte de la descripción de una entrada en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 9 de octubre.
Honduras celebró el Feriado Morazánico del 5 al 9 de octubre, período durante el cual más de 43,000 hondureños viajaron a El Salvador para hacer turismo, según informó EL HERALDO.
Imagen sacada de contexto
Una búsqueda inversa de la fotografía mediante Google Lens arrojó coincidencias con publicaciones periodísticas que documentaron el caso de un hombre que resultó lesionado durante un operativo de ICE en Virginia, Estados Unidos.
Entre las coincidencias se encontró un artículo de The Guardian, publicado el 20 de agosto de 2026 y titulado “Un hombre sufrió una lesión cerebral y hematomas graves tras una detención por ICE en Virginia”.
El medio identificó al hombre como José Mejía Hernández, de 45 años, y explicó que fue detenido por agentes de inmigración en Arlington, Virginia, el 11 de agosto de 2026.
La búsqueda también permitió localizar otras publicaciones periodísticas (1, 2, 3, 4) de medios estadounidenses sobre el caso de José Mejía Hernández.
La coincidencia de la fotografía con las imágenes vinculadas al caso, junto con la información publicada por esos medios, contradice la versión que presenta la imagen como evidencia del supuesto asalto a un hondureño durante sus vacaciones en El Salvador.
Por lo tanto, es falsa la publicación que presenta la fotografía de un hombre herido como si se tratara de un hondureño supuestamente asaltado en El Salvador durante la Semana Morazánica de 2026.