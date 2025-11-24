Caja de herramientas para verificar desinformación en elecciones hondureñas

Tegucigalpa, Honduras.- En época electoral la desinformación se mueve más rápido que nunca. Para enfrentarla, EH Verifica y LA PRENSA trabajan cada día con una serie de herramientas digitales pensadas para comprobar lo que circula en redes y mensajería.

En esta primera entrega abrimos esa “caja de herramientas” para que cualquier persona pueda dar sus primeros pasos como verificador ciudadano de manera responsable.

La mayoría de recursos que usamos pertenecen al mundo OSINT, Inteligencia de Fuentes Abiertas. Son páginas y servicios que permiten buscar, comparar y reconstruir el origen de contenidos digitales.

No hace falta ser experto en tecnología, pero sí tener curiosidad y un método sencillo.

Para que su uso resulte más fácil, hemos organizado la caja en 3 cajones grandes. El primero reúne distintos buscadores: desde los más conocidos hasta motores especializados que ayudan a encontrar páginas antiguas, documentos oficiales o versiones archivadas de un mismo contenido.

El segundo cajón está dedicado a imágenes y video. Allí se agrupan herramientas que permiten hacer búsquedas inversas de fotografías, extraer fotogramas de un vídeo, detectar manipulaciones evidentes o comprobar si una escena corresponde realmente al lugar y fecha que indica la publicación.

En tercer lugar, están las redes sociales. Con estos recursos es posible seguir la pista de una publicación viral, revisar cuándo se creó una cuenta y encontrar el contexto original de un mensaje antes de que fuera recortado o compartido fuera de lugar.

Esta caja de herramientas se irá actualizando periódicamente con nuevas aplicaciones y, si tienen dudas o sugerencias, pueden escribir a los correos oficiales de EL HERALDO (redaccion@elheraldo.hn) y La Prensa (redaccion@laprensa.hn) o al WhatsApp de verificación 9446-9090 disponible para la ciudadanía.