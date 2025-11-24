Guía de buscadores para verificar desinformación electoral en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los buscadores son el punto de partida de todas las verificaciones. Antes de usar herramientas más complejas, en EH Verifica y La Prensa Verifica comenzamos con una búsqueda en la web para ver qué se ha dicho, quién lo dijo primero y qué antecedentes existen.
El buscador más utilizado sigue siendo Google, pero no es el único. Además de las búsquedas normales, conviene aprender a usar filtros por fecha, tipo de archivo y país, así como operadores de búsqueda avanzada.
Herramientas como I Search From permiten simular búsquedas desde otras ubicaciones, útil cuando queremos saber qué ve una persona en otro lugar.
Entre los recursos que más usamos se encuentran:
Fact Check Tools de Google
Yandex
Bing
Baidu
Búsqueda avanzada de X (ex Twitter)
I Search From
Intelligence X
Búsqueda booleana en LinkedIn
En Honduras, la Zona de Verificación de EL HERALDO y la Zona de Verificación de La Prensa funcionan como archivos abiertos.
Desde allí cualquier ciudadano puede buscar por palabras clave o nombres propios y revisar desmentidos anteriores relacionados con elecciones y seguridad.
Las redes sociales también tienen sus propios buscadores. La búsqueda avanzada de X ayuda a localizar tusits por fecha, cuenta, palabra o hashtag, mientras que la búsqueda booleana en LinkedIn sirve para encontrar información sobre empresas e instituciones.
Herramientas como Fact Check Tools facilitan localizar verificaciones publicadas por medios y organizaciones de fact-checking. Intelligence X permite buscar por tipo de archivo o plataforma para encontrar documentos específicos.
Esta guía forma parte de la caja de herramientas de verificación, que iremos actualizando y a la que podremos volver en cualquier momento para revisar todas las categorías.