Guía de buscadores para verificar desinformación electoral en Honduras

EH Verifica y La Prensa Verifica comparten buscadores prácticos para dar los primeros pasos en la verificación ciudadana de contenidos sospechosos en internet durante las elecciones

  • 24 de noviembre de 2025 a las 15:48
En ocasiones, basta con implementar una búsqueda en Google con palabras clave para conocer si la información efectivamente circula en la web.

 Imagen: EH Verifica.

Tegucigalpa, Honduras.- Los buscadores son el punto de partida de todas las verificaciones. Antes de usar herramientas más complejas, en EH Verifica y La Prensa Verifica comenzamos con una búsqueda en la web para ver qué se ha dicho, quién lo dijo primero y qué antecedentes existen.

El buscador más utilizado sigue siendo Google, pero no es el único. Además de las búsquedas normales, conviene aprender a usar filtros por fecha, tipo de archivo y país, así como operadores de búsqueda avanzada.

Herramientas como I Search From permiten simular búsquedas desde otras ubicaciones, útil cuando queremos saber qué ve una persona en otro lugar.

Entre los recursos que más usamos se encuentran:

Google
Fact Check Tools de Google
Yandex
Bing
Baidu
Búsqueda avanzada de X (ex Twitter)
I Search From
Intelligence X
Búsqueda booleana en LinkedIn

En Honduras, la Zona de Verificación de EL HERALDO y la Zona de Verificación de La Prensa funcionan como archivos abiertos.

Desde allí cualquier ciudadano puede buscar por palabras clave o nombres propios y revisar desmentidos anteriores relacionados con elecciones y seguridad.

Las redes sociales también tienen sus propios buscadores. La búsqueda avanzada de X ayuda a localizar tusits ​​por fecha, cuenta, palabra o hashtag, mientras que la búsqueda booleana en LinkedIn sirve para encontrar información sobre empresas e instituciones.

Herramientas como Fact Check Tools facilitan localizar verificaciones publicadas por medios y organizaciones de fact-checking. Intelligence X permite buscar por tipo de archivo o plataforma para encontrar documentos específicos.

Esta guía forma parte de la caja de herramientas de verificación, que iremos actualizando y a la que podremos volver en cualquier momento para revisar todas las categorías.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

