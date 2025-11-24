Herramientas para verificar imágenes y vídeos en las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Las imágenes y los videos se comparten a una velocidad enorme en redes sociales y mensajería. En época electoral su impacto crece todavía más y se convierte en un vehículo perfecto para desinformar.

En EH Verifica y LA PRENSA Verifica analizamos estos materiales con varias herramientas digitales. El primer paso suele ser la búsqueda inversa de imágenes, que permite rastrear si una foto ya fue publicada antes, en qué fecha, en qué país y en qué contexto.

Así podemos descubrir cuando una fotografía real de otra tragedia o protesta se reutiliza para hablar de Honduras.

También utilizamos extensiones y plataformas que ayudan a desmenuzar vídeos. Algunas permiten extraer fotogramas clave para buscarlos en Google u otros buscadores, revisar los metadatos visibles y localizar la versión original, muchas veces subiendo años atrás.

Otras herramientas facilitan comparar dos imágenes para ver si hubo recortes, montajes o cambios sutiles.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A continuación compartimos algunas de las herramientas que usamos con más frecuencia: