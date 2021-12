TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras divulgarse la conformación preliminar del Congreso Nacional (CN) por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el escenario dicta que las fuerzas antagónicas de Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Nacional (PN) tendrán que negociar para aprobar medidas de alto alcance.



Para el control del hemiciclo, que se obtiene con la mayoría simple de 65 diputados, se avizora que cada partido descansará en sus aliados más cercanos (Libre con Salvador de Honduras y los nacionalistas con los liberales), pero en aspectos de carácter constitucional y para el nombramiento de las autoridades de órganos vitales se necesita la mayoría calificada (86 votos de 128).



No es para menos que las fuerzas políticas estén clamando transparencia en 4,300 actas que presentaron inconsistencias y que están en escrutinio especial, pues este Congreso que se está integrando tiene la crucial tarea de nombrar los titulares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público (MP), entes que custodian el cumplimiento de la ley y, en específico, combaten la corrupción en Honduras.

Además del Poder Judicial y la Fiscalía, varias instituciones del Estado tendrán cambio de autoridades en el próximo período y, por ende, serán elegidas por el siguiente parlamento.



El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) son los otros órganos cuyo nombramiento de titulares depende de la conformación de la cámara legislativa.



De acuerdo con los resultados del CNE en el ámbito de diputados analizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, para lograr los 86 votos se necesita que el nuevo oficialismo (bancada de Libre y sus aliados) realice convenios con la futura oposición (Partido Nacional) para la toma de decisiones durante la gestión 2022-2026.



Por lo tanto, la pregunta obligada es cómo funcionarían las alianzas o negociaciones para situaciones como la que planteó la presidenta electa Xiomara Castro, que pretende abrogar las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Negociaciones y alianzas

Y es aquí que se pondrá en evidencia la capacidad negociadora de los diferentes líderes políticos del país, porque el hecho de que los 44 diputados nacionalistas, 22 liberales y uno del Pac y el otro de la DC, que suman 68, sean mayoría, los deja lejos de la mayoría calificada.



“El funcionamiento para la calificada se fluirá según cómo se muevan los intereses en el Congreso, las alianzas son coyunturales”, dijo el analista político Raúl Pineda Alvarado, quien ejemplificó que “el Partido Liberal durante muchos años fue opositor del Partido Nacional, pero en el actual Congreso unos 10 diputados liberales y algunos de Libre jugaron con la política del gobierno”.



“Estos escenarios son muchos más difíciles de analizar y lo de la Corte es para el 2023. Ya habrá pasado muchas aguas por los ríos como para que la agenda entienda cuáles son los intereses del país y de los grupos de poder que siempre han usado la supremacía del Estado”, explicó el especialista Julio Navarro.

Por su parte, el actual secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez, es claro en la postura del Partido Nacional como futura oposición: “Nosotros vamos a ser una bancada que vamos a respaldar todo lo que esté bien, lo que sea correcto, lo que vaya en beneficio de la gente. Desde luego que vamos a estar en contra de lo que consideremos que no es lo correcto”.



“No pretendemos hacer una oposición ideológica en la cámara legislativa, sino hacer nuestro trabajo de una manera constructiva que vaya en beneficio del país”, aclaró.



El coordinador de Libre y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, aclaró de su lado que “Xiomara Castro gobernará a través de plebiscitos, referéndums o consultas. Por ejemplo, las ZEDE las dejaron amarradas con 86 votos en el Congreso, entonces tenemos que tener 86 votos, pero como no gozamos del apoyo del Partido Nacional para derogarlas no podemos hacerlo, pero a través de un plebiscito sí”. Hay que aclarar que la figura adecuada en ese caso sería el referéndum.

Aunque Libre, el Partido Salvador Honduras (PSH) y el Pinu, en alianza, están arrasando a nivel presidencial con más de 1.7 millones de votos, a nivel parlamentario no logran ni la mayoría simple de 65 diputados.



Entre Libre (50) y Salvador de Honduras (10) tienen 60 escaños, por lo que este bloque ocuparía cinco más para poder integrar la junta directiva, incluyendo al presidente de ese poder del Estado.



Lo anterior funciona para sustraer los hipotéticos escenarios para la conformación del Congreso con datos oficiales del Consejo Nacional Electoral.

El control del Congreso Nacional

El Partido Nacional, que tiene actualmente el Congreso bajo su control, podría seguir así, pero esta vez como oposición al nuevo gobierno de Castro.



En este aspecto, el PN, con 44 diputados hasta el momento (17 menos que el actual), podría aliarse como es de costumbre con el Partido Liberal que, según el CNE, ya tiene 22 congresistas, a esto se le sumaría uno del Pac y otro de la DC.



Este bloque llegaría a los 68 escaños, consiguiendo la mayoría simple con la que se aprueba, deroga o reforma leyes de carácter ordinario, así como se puede elegir a la nueva junta directiva del Poder Legislativo.

No obstante, de acuerdo con expertos consultados por EL HERALDO Plus, Libre podría llegar a una alianza con los liberales o con una parte de su bancada, pero otros especialistas consideran que la bancada liberal pactará un acuerdo con los azules.



“Nasralla con Libre es seguro que van a llegar a 64 votos y más el diputado del Pinu (aunque de momento no figura nadie), si se mantiene, puede hacer 65. Si esa mayoría no se logra con base en estos tres partidos creo que van a ver dificultades para que el candidato (a la presidencia del Congreso) salga de los diputados de Salvador Nasralla”, explicó Julio Navarro.



“Entonces el partido Libre tendría que buscar votos en otros partidos. ¿Cuáles son los votos posibles que encontraría en otros partidos? Bueno, podría encontrar cuatro diputados que salieron por la corriente del Partido Liberal de Luis Zelaya, salieron más, pero cuatro son afines a Libre”, detalló.

“Libre va a tener que buscar alianza dentro del Partido Liberal, fundamentalmente para poder hacer una mayoría que no sea una simple mayoría, sino una mayoría que dé un mensaje que hay identidad, de propósito dentro de esta bancada, que armen para aprobar y derogar aquellas leyes que han alterado la institucionalidad del país”.



Sin embargo, el especialista Alvarado es de otro criterio: Libertad y Refundación no tendrá coalición con la bancada rojiblanca, ya que estos estarán unidos al partido de la estrella solitaria.



“Se está gestando una alianza entre el Partido Nacional y Liberal, no sólo orientada al Congreso, sino que a la elección del fiscal y el control de Corte Suprema. El debate aquí no es el número de diputados, sino los diputados para el propósito de poder y tener una presidenta con un poder muy débil que va a estar sujeta al control de Congreso”, dijo Alvarado.

La integración de esta cámara legislativa es similar a la del 2013 en el sentido que también era un parlamento multipartidista y transcendental que nombraría autoridades vitales.



Finalmente, el camino para los nacionalistas fue expedito, porque, a pesar de solo contar con 48 escaños, lograron imponerse en la elección de la Corte Suprema de Justicia.



Para ello fue clave fragmentar la unidad de la bancada liberal y del antiguo Pac de Salvador Nasralla, un escenario que no se puede descartar en la próxima asamblea.

