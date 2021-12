Impugnaciones de actas cambiarían conformación del Congreso Nacional

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El escrutinio especial que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está realizando en más de 4,000 actas podría cambiar la preliminar conformación del nuevo Congreso Nacional que entrará en vigencia desde el 25 de enero de 2022.



Lo que no está claro es si la consecuencia de la verificación será suficiente para marcar una diferencia radical en la siguiente administración del Poder Legislativo, tendrá poca injerencia o ratificará la vigente situación.



Los números del CNE, hasta el reporte del 7 de diciembre, que fue el más reciente, más la aplicación de la fórmula del cociente y residuo, colocan a Libertad y Refundación (Libre) con la hegemonía en el hemiciclo, con 50 parlamentarios, seis más que los 44 del Partido Nacional, que tiene el doble del Partido Liberal (22), mientras que el Partido Salvador de Honduras (PSH), la cuarta fuerza, suma 10 representantes.

En el lado de los minoritarios, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Anticorrupción (Pac) solo están logrando una personificación, respectivamente.



La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus hizo un ejercicio rápido para determinar hasta qué punto puede impactar una revisión a las actas.

Hallazgos

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó una muestra de 16 actas de Francisco Morazán del área urbana y rural en el nivel de diputados para buscar irregularidades e inconsistencias.



Las anomalías encontradas consisten en errores al momento de transcribir el dato de la papeleta al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).



Por ejemplo, que un candidato aparezca con 80 marcas en el sistema pero con cero votos en la papeleta.

En esas 16 actas analizadas suman, al menos en el TREP, 59,894 marcas, pero tras cotejar minuciosamente con la papeleta digital y hacer las correcciones ese número sube a 59,960, lo que representa un aumento de votos.



Aunque son números que podrían parecer menores, para un candidato son significativos, principalmente si luchan para entrar mediante cociente electoral.



Está el caso de Julissa Villanueva (Libre) que sumaría 48 votos a su aspiración en esta muestra.

También, podría ser decisivo para Ebal Díaz y Renán Inestroza, ambos del Partido Nacional, quienes luchan por un puesto, pero la ventaja la lleva el exministro de la Presidencia por una brecha de 24 votos.



Este análisis se concentró en errores de transcripción, no en inconsistencias referentes al número de votantes.



Es importante recalcar que estas son actas que pasaron el proceso de verificación, por lo tanto, no deberían mostrar inconsistencias.

Acusaciones

La aspirante a diputada del Pac, Marlene Alvarenga, presentó una denuncia ante el Ministerio Público debido a que estimó que ha sido desfavorecida por las hipotéticas adulteraciones en las actas.



“Aquellas personas que se prestaron a inflar las urnas el día de las elecciones, como el Pinu, la DC y el PSH les deberían aplicar el Código Penal, que menciona que el delito electoral debe ser pagado con cárcel”, expresó.



La dirigente acusó que Carlos Raudales, quien está quedando dentro de los 128 congresistas en representación de la DC, es beneficiado con la adulteración de actas.

“La Democracia Cristiana (en un acta) tiene 36, pero le colocaron 116; otra dice que sacó 15 votos, pero le pusieron 95”, ejemplificó. “Qué diputado no va a entrar con esta inflación”, preguntó.



Para el aspirante a la cámara legislativa por el PSH, Allan Macoto, quien está quedando fuera del parlamento, con los resultados del escrutinio especial las nominaciones cambiarán abruptamente.



“Definitivamente los papeles se van a invertir. La cantidad de diputados que está sacando el Partido Salvador de Honduras va a pasar a los que tiene el Partido Nacional”, puntualizó.

“Si a nivel presidencial arrasó la oposición; si en las dos alcaldías más importantes del país arrasó la oposición, ¿cómo es posible que nos quieran decir que a nivel de diputados la cosa no fue así?”, reclamó.



Pese a su perspectiva, consideró que el CNE deber hacer otro escrutinio especial en las siguientes semanas como consecuencia de las múltiples irregularidades que ha detectado.



“Van a tener que hacer otra revisión especial para más actas porque la población está denunciando el fraude y eso generará más presión”, avizoró.



El 2 de diciembre, cuatro días después de las elecciones, la consejera del CNE, Rixi Moncada, señaló de haber adulterado las actas a Ebal Díaz, aspirante que pese a estar relegado por el momento tiene oportunidad de convertirse en diputado en el siguiente periodo.

“Acta de cierre número 10,134 refleja una clara adulteración a favor del candidato a diputado por Francisco Morazán, Ebal Díaz. No solo es impugnable, también comprueba un delito electoral y exhibe a sus autores en la JRV. Deben ser acusados”, posteó en Twitter.



El expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Enrique Ortez Sequeira, dijo que las variaciones que habrá en las diputaciones tras los resultados del minucioso proceso serán mínimas.



“Quizá cambie uno o dos diputados, pero no habrá grandes movimientos”, comentó.



Mientras el escrutinio sigue para certificar o descartar las acusaciones de adulteración en las actas a nivel de diputaciones, la rivalidad se ha intensificado a tal punto que hasta los mismos compañeros de un partido político también son férreos contendientes, como el caso de la DC, que entre los mismos partidarios se acusan de fraude.

