CNE habilitará un sistema de registro de delegados de partidos políticos en JRV

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una plataforma para el registro de los delegados de los partidos políticos en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) ha sido habilitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Así lo informó el codirector de organizaciones políticas del ente colegiado, Eduardo Fuentes, quien manifestó que “se ha desarrollado una plataforma web a través de la cual los partidos políticos podrán registrar los nombres de sus delegados de las Juntas Receptoras de Votos”.

“Por medio de la misma plataforma que dirige la Dirección de Organizaciones Políticas se verificará que estos cumplan con los requisitos que establezca la ley y de esa manera emitir las credenciales de los miembros con todas las garantías de seguridad y mecanismos de viabilidad para que el día de las elecciones esté claro quién fue el representante de cada partido político”, agregó.

LEA: L 25 millones están previstos por el CNE para proyecto de bioseguridad



El funcionario anunció que serán los técnicos de los institutos inscritos quienes registrarán en el sistema todos los datos de sus representantes en las JRV.



Aunque los partidos no han remitido las listas de los miembros en estos organismos electorales, enfatizó que “vamos a hacer por el tema de transparencia que se consignen los nombres de los diferentes representantes y que las credenciales vayan con el nombre”.

+: Reforma y exoneración a candidatos políticos siguen sin sancionarse



A la fecha, Libertad y Refundación (Libre) tiene el 87% de los nombres e identidades para las juntas, mientras que el 13% restante se encuentra en proceso de verificación final antes de enviarse al CNE, confirmó a EL HERALDO el representante del partido de izquierda en el Consejo Consultivo, Lucky Medina. Destacó que “Libre tiene la capacidad para mandar el 100% del listado completo de todos sus representantes a Juntas Receptoras de Votos en el tiempo establecido”.



Por su parte, el miembro de la comisión política del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), Fernando Anduray, lamentó que no hay claridad sobre este asunto debido a que el Consejo no ha elaborado un reglamento ni tampoco se tomaron las decisiones que puedan garantizar que los listados de miembros partidarios propuestos no serán de libre acceso para otras organizaciones políticas.



“Esto para nosotros es un riesgo y si los listados de juntas caen en manos de mareros a través de Libre entonces los miembros van a ser amenazados”, reiteró.

ADEMÁS: Elecciones deben ser sin violencia y respetando los resultados, dice Misión de Observación Electoral de la Unión Europea