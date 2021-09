Eduardo Martell anuncia alianza con sectores de Libre para alcanzar la alcaldía

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El candidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Liberal, Eduardo Martell, anunció que hará una alianza de hecho con los dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre), María Luisa Borjas y Wilfredo Méndez, además de lanzar una invitación a Jorge Aldana para unir fuerzas.



Dicho anuncio surge después de que el candidato presidencial del partido de la bandera rojo, blanco, rojo, Yani Rosenthal, confirmara que están en pláticas con Godofredo Fajardo, aspirante a la alcaldía capitalina por la Democracia Cristiana (DC) ante la negativa de Martell de incorporarse a la campaña de Rosenthal.

"A mí me está apoyando gente del Pinu, del Partido Nacional, me están apoyando gente de Libre, me están apoyando grandes dirigentes de Libre, pero ya no los voy a decir porque los regañan... Entonces nos reunimos en secreto en su casa y van a trabajar por recuperar la capital", comenzó diciendo Martell.

"La próxima semana anunciaremos más alianzas"

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Martell reveló que ha recibido apoyo desde el Partido Liberal, Libre y hasta del Partido Salvador de Honduras (PSH) y que es muy probable que la próxima semana anuncien más alianzas.



"La próxima semana probablemente sigamos anunciando más alianzas de este tipo, con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y también con otros sectores que se cansaron de 24 años de dictadura en la alcaldía", manifestó el aspirante liberal.

Acercamientos con Jorge Aldana

Eduardo Martell también reconocio que desde hace tiempo atrás han tenido acercamientos con el candidato de Libre, Jorge Aldana, sin embargo este no se mostró de acuerdo con la posibilidad de ceder su puesto.



"Durante dos o tres meses hablamos con Jorge Aldana y su equipo de trabajo, y se le hizo ver y se le mostraron los números y le dijimos: 'hagamos la fuerza para consolidar al candidato más votado, con más apoyo', no lo dice Eduardo Martell, lo dice el Consejo Nacional Electoral (CNE) que a pesar del 'helio' que existió el pasado 14 de marzo no pudieron quitarme la ventaja de 19 puntos de diferencia entre el candidato más votado de Libre y el Partido Liberal, entonces le dije 'sentémonos', pero él fue muy claro, él me dijo que no iban a ceder nada y que vamos hasta el final", reveló Martell.

"Lo que sucedió ayer fortalece a esta candidatura"

Por otra parte, Martell se refirió a las negociaciones entre el candidato presidencial Yani Rosenthal con el aspirante a alcalde de la DC, Godofredo Fajardo, asegurando que en lugar de debilitar su candidatura la fortalece.



"Lo que sucedió ayer lejos de debilitar esta candidatura la fortalece, porque manda un mensaje 'quieren afectar a Martell' y quieren hacer alianza con el Partido Nacional", manifestó Martell.



Para culminar su comparecencia, Martell hizo un llamado a Jorge Aldana para que consideraran establecer una alianza, tomando en cuenta diferentes factores para definir a la persona que deba encabezar la coalición.

