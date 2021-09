Candidatos presidenciales recorren Honduras y exponen sus promesas de campaña

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las banderas rojas, blancas y azules ondearon con mucha energía y efervescencia este fin de semana al escuchar las propuestas y promesas de los candidatos que se disputarán la presidencia de la República en los comicios generales del 28 de noviembre.

A pesar de las restricciones establecidas en el marco de la crisis sanitaria del país, no hubo límite alguno para desarrollar masivas concentraciones políticas en diferentes puntos de la nación cinco estrellas. ¿Qué dijeron los aspirantes del Partido Liberal, Nacional, Salvador de Honduras y Libre este fin de semana? A continuación un breve resumen de todo lo acontecido.

Partido Liberal

Con una multitudinaria participación, el abogado hondureño Yani Rosenthal recorrió este sábado y domingo varios sectores del territorio nacional. Su gira pasó por Choluteca, Yoro y el departamento de Cortés.

A lo largo de sus visitas prometió a la población que acabaría con "la dictadura" y que dentro de sus gestiones daría fin a la "corrupción".

"Durante 200 años de independencia los liberales han luchado contra la dictadura cachureca. Ahora he vuelto, no les tengo miedo y nuevamente los vamos a sacar. En mi gobierno vamos a parar con la corrupción y haremos las obras que el pueblo necesita”, aseguró Rosenthal.

Gracias Choloma por la fiesta liberal que vivimos esta tarde. Extraordinaria caravana y concentración. Hoy vimos la diferencia entre los buenos gobiernos liberales y el pésimo gobierno nacionalista #VamosConTodo !!! #ElCambiodeLaGente ⁦@PLHonduras⁩ pic.twitter.com/GDX8Fxm7dP — Yani Rosenthal (@yanirosenthal) September 5, 2021

Partido Nacional

En tanto, Nasry 'Tito' Asfura reveló que había tomado la decisión de no cobrar su sueldo como funcionario público, específicamente los honorarios correspondientes al mes de septiembre, octubre y noviembre del año en curso.

"A partir de septiembre me quité el sueldo de la Alcaldía, porque andamos en campaña política, escuchando a la gente y ver sus problemas. Nunca inauguramos ningún proyecto, no nos pertenecen, es dinero del pueblo de sus contribuciones. No hago las cosas a lo loco", sostuvo el actual edil de la ciudad capital.

De igual forma, señaló que la municipalidad quedará libre de cualquier problema financiero. "Los últimos cuatro meses que nos quedan, hay proyectos en marcha con su debido presupuesto, estamos al día con el pago de planillas", apuntó Asfura.

Muy contento de visitar la tierra del buen café, donde me voy muy agradecido por sus muestras de cariño. Por mi parte, tienen a un aliado que está firme para trabajar y hacer de nuestra Honduras aún más grande. #PapiAlaOrden pic.twitter.com/sTDLUaKSyw — Papi a la Orden (@titoasfura) September 4, 2021

Salvador de Honduras

Por su parte, el Partido Salvador de Honduras, liderado por Salvador Nasralla, anunció el lanzamiento de su campaña la tarde de este domingo.

Además, el presentador de televisión aprovechó la oportunidad para invitar a todos sus seguidores a disfrutar -en su compañía- el partido de la Selección de Honduras en la plaza central de Tegucigalpa.

"Ven a festejar nuestro lanzamiento de campaña en el parque central de Tegus, donde te estaré esperando con música en vivo y veremos juntos el partido de la H en pantalla grande", escribió Nasralla en su cuenta de Twitter.

¡HOY CELEBRAMOS A LO GRANDE EN TEGUCIGALPA!



Ven a festejar nuestro Lanzamiento de Campana en el parque central de Tegus, donde te estaré esperando con música en vivo y veremos juntos el partido de la #H en pantalla grande.



Honduras ya decidió #HoyElCambioEsPosible pic.twitter.com/s6yS83di2J — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) September 5, 2021







Partido Libre

Finalmente y junto a una gran algarabía, Xiomara Castro, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), presentó su plan de gobierno para el período 2022-2026.

Su discurso lo pronunció en un reconocido hotel capitalino. Dentro de sus propuestas se destacó su interés por crear una nueva Constitución de la República, derogar algunas leyes (incluido el actual Código Penal) y combatir la corrupción en el país.

Asimismo, manifestó que daría paso a una importante cantidad de fuentes de empleo y dejó claro su deseo de vender el avión presidencial, los vehículos utilizados por el Estado, reducir los precios de la energía eléctrica; así como ordenar la reducción del sueldo de los funcionarios y demás gastos "onerosos".

La candidata Xiomara Castro realiza este domingo el lanzamiento de su Plan de Gobierno para el período 2022-2026 pic.twitter.com/pysWkWxbpl — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) September 5, 2021

