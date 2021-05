La opción B, una acción desesperada ante incapacidad de construir alianzas  

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La propuesta de que se apruebe una “opción B” entre los candidatos presidenciales del Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación (Libre) para las próximas elecciones generales no solo es imposible, sino también inconstitucional, consideran analistas políticos.



Difícil de aprobar no solo porque viola el artículo 236 de la Constitución, sino también porque en el legislativo se requeriría de 86 votos como mínimo y por otro lado el Partido Nacional, actualmente en el poder, no lo va a permitir para que luego lo derroten.



Recientemente, el diputado Juan Carlos Elvir, quien corre como designado presidencial por la fórmula del candidato liberal Yani Rosenthal Hidalgo, propuso la “opción B” entre los candidatos Xiomara Castro y Rosenthal.

Según Elvir, la iniciativa consistiría en que Rosenthal y Castro vayan a las elecciones generales como candidatos presidenciales bajo una coalición y que esta sea validada por las otras entidades políticas.



Rosenthal apoya la propuesta. “Proponemos la opción B porque el Partido Nacional le quitó al pueblo la segunda vuelta. La promovemos porque es el mecanismo para terminar con la #pesadillaCachureca”, posteó en su Twitter.

Vocación suicida

De acuerdo con el sociólogo y analista Eugenio Sosa, esa es una acción desesperada ante la incapacidad de construir una alianza bajo las reglas establecidas actualmente. “Tenemos una oposición que tiene una vocación suicida, una vocación de la derrota al no avanzar en ningún tipo de alianza”.

Esto no es nuevo, se pasaron seis u ocho años hablando de alianzas para sacar a este gobierno por todas las atrocidades cometidas y fueron incapaces de generar alguna acción política conjunta verdaderamente relevante; ni en el campo de la movilización política, ni en el campo de la acción institucional, cada partido opto por su lado, lamentó.

A su criterio, la opción B, en el marco de las actuales reglas del juego, de la actual Ley Electoral, “es una propuesta totalmente inviable. Si bien es cierto que en otros países parece que existe, como en el mismo Uruguay, pero allá las reglas están claras. Aquí se quiere convertir en ley una acción que fue para resolver una crisis concreta y específica históricamente como la del 85”.

Deploró que la oposición ande tan perdida a tal extremo que ande diciendo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la potestad para declarar una opción B, cuando “eso es sobredimensionar el llamado poder electoral y desconocer que las reglas del juego deben venir de un amplio consenso y que tiene que emanar del Congreso Nacional porque un cambio de esa naturaleza implicaría cambios constitucionales”.

Ese argumento de que lo puede hacer el CNE “sin el Congreso, por mucho que este Congreso a mí no me guste y sea espurio y lo considere uno de los peores, pero me parece que es algo inviable. Además, creo que ni Libre ni el Partido Nacional están de acuerdo con eso. Es una propuesta unilateral del Partido Liberal”, analizó Sosa.

Igualmente consideró fuera de orden y de ley que se esté diciendo que la segunda vuelta es la solución y que para ello no se necesita que la apruebe el Congreso que basta con el CNE.

Inconstitucional

El artículo 236 constitucional reza que el presidente y los tres designados presidenciales “serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo, por simple mayoría de votos”. Y “mayoría simple es que gane hasta por un voto”, explicó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.



Para él, la propuesta de Elvir “es fallida, fracasada e inconstitucional”. La única opción B que ha existido en el país, y que fue inconstitucional, es la de 1985 pero eso fue por exigencia de las Fuerzas Armadas para salir de una crisis, rememoró el profesional del derecho.

Recordó que la opción B del 85 tuvo lugar porque El Partido Liberal y el Nacional tenían cada uno cuatro candidaturas presidenciales porque no pudieron ponerse de acuerdo en una convención para sacar un solo candidato, de ahí nacen las elecciones internas.

“Aquello fue un pacto de todos los partidos; la gran pregunta ahora, vamos a suponer, porque aquí todo se puede arreglar si los partidos se ponen de acuerdo, usted cree que el Partido Nacional va a acceder a eso, no son papos”.

Además, “ya dijo Xiomara y Mel que no aceptan eso, quien es el único que anda con esa onda, el Partido Liberal; y solo no puede hacer nada para ese tipo de cosas se ocupan 86 votos”, explicó Barrientos.

Improcedente

La propuesta de Elvir, no es aceptada por Castro quien en su cuenta de Twitter manifestó: “Se ha iniciado un debate sobre «Opción-B en Elecciones Generales», esta propuesta, respetuosamente les digo es improcedente, no tiene asidero ni jurídico, ni consenso político. Nuestra propuesta de alianza para derrotar la dictadura y obtener la #VictoriaFinal es con el pueblo”, escribió.

Igualmente, su esposo Manuel Zelaya Rosales, cacique del partido Libre, también expresó que la propuesta de la “opción B” no resuelve la crisis, sino que más bien la genera. Recordó que esta figura en 1985 se consensuó entre las fuerzas políticas, sociales y económicas.

Asimismo, Barrientos detalla que eso de la opción B surge luego que las alianzas no se pudieron dar porque aquí cada quien anda en sus cosas y no piensan en Honduras.

“Aquí no piensan, el candidato del Partido Liberal es el mejor porque es un hombre capacitado porque sabe de administración de empresa, es un empresario de éxito; no, aquí prefieren a una ama de casa por un sentimiento puramente partidista”.

Por otro lado, Salvador Nasralla “tiene un ego más inflado que saber que. Dice que él va a ganar, que todo mundo va a votar por él, que él ya ganó, ahí anda hablando del gabinete que va a tener. En esas condiciones no se van a poder armas alianzas”.

Ante esta situación “¿qué es lo único que nos queda? Que la gente verdaderamente se concientice y no vote por los mismos. Que la gente piense no voy a votar por este porque es un ladrón, un corrupto, reflexionó.

Barrientos criticó que esos intentos de acuerdos fallidos se den por la falta de liderazgos políticos. “El Partido Liberal Luis se encargó de castrarlo y viene Yani y en siete meses gana un proceso electoral.

En cuanto al Partido Nacional, éste está coptado por Juan Orlando Hernández, porque él puso a Tito Asfura y decidió que el ganara el proceso electoral”.

Ahora, el partido Libre es un partido secuestrado por la familia Zelaya, ellos son los dueños del partido, ahí se hace lo que ellos dicen. La señora (Xiomara Castro) va de candidata presidencial, el hermano de Mel de diputado por Olancho, luego la hija de diputada por Francisco Morazán, el otro hijo no recuerdo donde es qué va; ahí solo falta que pongan a doña Hortensia en algún cargo”, ironizó el abogado.

