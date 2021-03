Darío Banegas felicita a Luis Zelaya y exige un recuento transparente   

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Darío Banegas, el precandidato presidencial por el movimiento "Esperanza de Honduras" del Partido Liberal, felicitó a Luis Zelaya por sus resultados en las elecciones primarias.



"Felicito a @luiszelaya_hn por sus resultados y exijo al CNE un recuento transparente e inmediato de las actas", escribió el caricaturista en su cuenta de Twitter.



Agregó que la demora por parte del Consejo Nacional Electoral para iniciar con el conteo de votos de las primarias "favorece la corrupción".

LEA: A falta de resultados oficiales, políticos divulgan sus propios datos



Y es que hasta las 4:20 de la tarde del martes 16 de marzo, más de dos días después del cierre de los comicios, aún se desconoce quienes son los ganadores de los partidos Nacional, Liberal y Libre.



Ante la demora del CNE, los representantes de cada movimiento han presentado sus resultados basados en las actas de cada una de las mesas.

+Aspirantes a las alcaldías que encabezan contienda, según resultados a boca de urna





Luis Zelaya da la bienvenida a Darío

El precandidato por el movimiento "Recuperar Honduras", Luis Zelaya, respondió a Banegas dándole la bienvenida a la "Unidad de la Honestidad".



Felicitaciones @dariobanegas por tu lucha dignificando nuestro Glorioso Partido Liberal. Bienvenido a Unidad de la Honestidad, juntos lucharemos por principios honestos del liberalismo genuino. Unámonos para #RecuperarHonduras iniciando con proceso transparente en @CneHonduras", posteó Zelaya.



El también presidente del Partido Liberal de Honduras, asegura que fue él quien ganó los comicios primarios y no Yani Rosenthal como lo aseguran las encuestas a boca de urna.

+Entre la noche del martes y mañana del miércoles se conocerán resultados de las primarias



Además hizo un llamado a no permitir que "se roben las elecciones".



"Se han definido ganadores mediante una encuestra de "boca de urna" como si eso es lo que debería definir la elección en un proceso electoral, si es así que desaparezca el CNE", advirtió durante una conferencia de prensa.



Zelaya lamentó lo que sucede, "la democracia en nuestro país no se merece lo que está pasando, esta no es la lucha por la elección de un candidato de un partido, es una lucha por nuestra democracia".



Además advirtió que "si se roban las elecciones primarias, se roban las elecciones generales y no lo podemos permitir".

TAMBIÉN: Lo que se sabe de los resultados de las elecciones primarias 2021