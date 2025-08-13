Danielle Spencer, estrella de “What’s Happening!”, muere tras lucha contra el cáncer

El mundo del entretenimiento en los Estados Unidos se encuentra de luto por la muerte de Danielle Spencer, estrella de “What’s Happening!”. La actriz dio su último suspiro en un hospital de Richmond, Virginia, el lunes 11 de agosto.
Danielle fue diagnosticada con cáncer de mama desde el año 2014, por lo que tuvo que someterse a una mastectomía. Posteriormente, en 2018, sufrió una hemorragia cerebral que requirió una operación de urgencia, complicando aún más su salud.
Su amigo y colega, el actor Haywood Nelson, quien interpretó a Dwayne en la serie, expresó en redes sociales: “La Dra. Dee, nuestra guerrera, encontró su liberación tras una larga lucha contra el cáncer”.
Nelson destacó su carácter positivo y su compromiso con causas sociales, además de su talento en la actuación y su trabajo como veterinaria.
“Perdimos a una hija, hermana, amiga, y heroína del cáncer. Danielle fue una defensora de los animales, sanadora y ejemplo de lucha y esperanza”, agregó Nelson.
Danielle Spencer nació en 1963 y saltó a la fama con su papel en “What’s Happening!!” (1976–1979), donde conquistó a la audiencia con su ingenio y frases memorables como: “¡Ooooh, I’m gonna tell Mama!”.
La serie fue pionera al mostrar a adolescentes negros de manera auténtica, dejando una huella significativa en la televisión estadounidense.
A los 12 años, Danielle sufrió un grave accidente de tránsito que le costó la vida a su padrastro y la dejó en coma durante tres semanas.
Años más tarde, fue diagnosticada con estenosis espinal, que la dejó parcialmente paralizada durante ocho meses, enfrentando múltiples desafíos en su vida personal y profesional.
En 2014, se mudó a Richmond, Virginia, donde compartía consejos sobre el cuidado de mascotas en programas de noticias matutinas.
Siempre comprometida con la protección animal, Danielle continuó luchando por los derechos de los animales hasta sus últimos días.
Su partida deja un vacío en su familia, amigos y en la comunidad que la admiraba y respetaba.
El mundo del espectáculo y sus seguidores recuerdan a Danielle no solo por su talento, sino también por su fuerza y entrega en la lucha contra el cáncer.