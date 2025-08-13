  1. Inicio
Padre Leopoldo: "Quiero pedirle a los hermanos candidatos que nos reunamos por favor"

El padre Leopoldo hizo un llamado a los candidatos, solicitando que se reúnan para dialogar y buscar acuerdos de manera pacífica.

  • 13 de agosto de 2025 a las 10:00
El Heraldo Videos